陳凱琳拍《浪姐7》有領悟 從錯誤中學習拒做慈母

陳凱琳（Grace）擔任日前出席美容店開幕剪綵儀式，以性感晚裝現身，作為靚媽的Grace，自言對於「美」有一定的追求，還大方分享了保持女性美的三大秘訣：「第一要有自信，千萬不要跟人比較；第二，保持樂觀心態；第三，一定要有Me Time，讓自己得到休息，好好調節身心靈。」

Grace最近在《浪姐7》的蛻變得到大眾讚賞，但其實她亦曾為此情緒崩潰：「在《浪姐7》的三個月，要挑戰不擅長的唱歌跳舞及普通話，由於對自己有一定要求，加上又是唯一香港大灣區代表，為求不想表現太差總用盡全力，我覺得勇氣是我今次最能領悟的事，覺得人生無論甚麼年紀，都可以給自己新嘗試！」Grace又特別多謝老公鄭嘉穎及家人朋友的鼓勵和支持，令她可以全心出戰。

提到人生「蛻變」，陳凱琳又豈止一次？她回想初出道由港姐轉做演員，再組織家庭轉型做KOL，都經歷過種種神奇的感覺，探索過不同領域的自己，接下來最想的蛻變可能是感受世界。Grace表示：「日前和老公坐飛機，佢望住窗邊無端端話，將來仔大了，我哋不如去不同國家住三個月至半年，覺得世界還有很多東西未睇到、未見識到，要出去好好感受一下。」