高達歌姬相隔一年再開辦香港個唱 玉置成實10月登陸PORTAL唱金曲

有「高達歌姬」之稱的日本女歌手玉置成實，去年時隔13載重臨香港開show獲粉絲鼎力支持，近日她宣布相隔一年再辦香港個人演唱會，定於 2026年10月24日星期六晚上舉行《Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR-》香港站，並選址位於新蒲崗的全新音樂地標PORTAL大唱首本名曲。

玉置成實當年以14歲之齡出道，憑《機動戰士高達SEED》主題曲《Believe》一炮而紅，並登上oricon單曲銷量榜第5位，吸納各地動漫迷支持。從《Believe》、《Realize》到《Reason》，玉置成實的經典動畫歌曲陪伴無數樂迷成長，她去年的香港演唱會門票火速售罄，在歌迷熱烈支持下，今年將再次回到香港舞台與fans重溫那些熱血沸騰的經典旋律。