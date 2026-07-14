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娛樂
出版：2026-Jul-14 11:35
更新：2026-Jul-14 11:35

高達歌姬相隔一年再開辦香港個唱 玉置成實10月登陸PORTAL唱金曲

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玉置成實 宣傳照1

「高達歌姬」玉置成實宣布10月登陸PORTAL開騷。

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有「高達歌姬」之稱的日本女歌手玉置成實，去年時隔13載重臨香港開show獲粉絲鼎力支持，近日她宣布相隔一年再辦香港個人演唱會，定於 20261024日星期六晚上舉行《Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR-》香港站，並選址位於新蒲崗的全新音樂地標PORTAL大唱首本名曲。

玉置成實當年以14歲之齡出道，憑《機動戰士高達SEED》主題曲《Believe》一炮而紅，並登上oricon單曲銷量榜第5位，吸納各地動漫迷支持。從《Believe》、《Realize》到《Reason》，玉置成實的經典動畫歌曲陪伴無數樂迷成長，她去年的香港演唱會門票火速售罄，在歌迷熱烈支持下，今年將再次回到香港舞台與fans重溫那些熱血沸騰的經典旋律。

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Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR-》全企位票價分兩種，最貴SVIP定價為$999港元，以及VIP $699港元，當中SVIP票福利包括演出後可參與握手會，並由玉置成實親自遞送親筆簽名明信片乙張，演唱會門票將於本周五（717日）中午12時起經「uutix」售票網、「bilibili會員購」同步開售。

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Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR-

日期：20261024日（星期六）

時間：18:00入場 / 19:00開演

地址：香港PORTAL（九龍新蒲崗彩虹道212THE BURROW 1樓）

票價（企位）：HKD$999SVIP）／HKD$699VIP

玉置成實 主視覺海報

《Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR-》香港站將於新蒲崗PORTAL舉行。

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