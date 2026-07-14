林峯冧莊任月餅代言人 出動「紅色辣跑」宣傳辣味月餅

近日正忙於拍攝《九龍城寨之終章》的林峯，連續兩年擔任月餅全球代言人，今年他再拍攝全新平面廣告，是次以「紅色辣跑」強勢助陣，宣傳全新上市的辣味月餅。 林峯檔期雖然密不透風，但拍攝當日依然狀態大勇，將地道情懷與新潮玩味完美融入硬照之中，專業表現獲全場工作人員激讚！當日拍攝現場有一輛「紅色辣跑」，這部跑車火紅奪目，阿峯都特意換上紅色西裝與之配搭，帥氣十足！他笑言：「架車夠晒型，好彩我都唔輸蝕，冇俾佢嘅氣勢壓到。」這部辣跑是專為全新推出的「麻辣牛肉月餅」 及「XO醬豬肉月餅」 而設，阿峯直指：「紅色夠搶眼，辣跑襯辣味月餅，成件事夠晒火辣、夠晒話題性！」他透露，自己與太太都是「無辣不歡」的愛辣之人，所以對這兩款新品特別期待。

推出限量珍藏卡 阿峯認為 「呢兩款月餅將傳統月餅同創意辣味完美結合，既有經典嘅餅皮口感，又有驚喜嘅惹味層次，啱晒鍾意試新嘢嘅朋友。」今次廣告會為林峯推出三款限量造型立體珍藏卡，阿峯去年因電影《九龍城寨之圍城》而在日本爆紅，其代言月餅於當地更被搶購一空，相信一批日本的「陳洛軍」粉絲亦非常期待這一波的 「林峯立體珍藏卡」。對於推出個人閃卡，阿峯笑言自己也重拾童年樂趣： 「而家好流行抽卡，聽講好多粉絲為咗抽到心水卡會交換甚至瘋狂搜羅。我自己睇過製成品，3款造型都好有驚喜，連我都想抽返一套珍藏！」他更透露囡囡得知爸爸出閃卡，都興奮話要抽埋一份。