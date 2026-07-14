隋棠拍《請世界吃桌》真人騷被質疑自私 千千首發聲：我沒被欺負

由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及大胃王YouTuber千千主持的跨國真人騷節目《請世界吃桌》，日前播出悉尼站辦桌順利完成，就在觀眾感動之餘，節目尾聲隋棠卻想要暫時卸下「總召」工作與千千的「水腳」互換，引發網友對於工作分配問題的討論。對此，千千在7月12日直播時強調自己沒有被人欺負，「大家對我都很好」。
千千︰大家對我都很好
千千在直播中稱節目的鏡頭與剪接導致許多真實情況未被呈現。她認為隋棠非常貼心，鏡頭外會主動關心她久站是否感到不適，甚至貼心提議穿壓力襪。
千千坦言對拍節目經驗不足，早期每當所有主持人同時看著她時，緊張情緒便會影響表達能力，難以順利在鏡頭前說話。她感謝團隊的耐心與體諒，「大家很貼心，都會懂我緊張，會有耐性等我慢慢地把話講完。」經過一段時間的磨練，千千的表達能力逐漸進步，她將此視為參與節目錄製所獲得的經驗。同時也呼籲網民理性討論節目內容。
製作單位澄清隋棠願支援隊友
製作單位也還原了事件始末，稱在悉尼拍攝時，隋棠已完成外場工作，在熊本原本負責外場的她改到廚房擔任「水腳」，負責繁瑣的備料與後勤工作；而千千則首度站上外場，肩負接待賓客、掌控現場流程等重任。這次角色互換，不僅讓兩人走出舒適圈，也展現台灣隊願意互相支援、勇於挑戰的團隊精神。
悉尼辦桌時每位主持人都是由3可總舖師依照現場需求進行分工，隨著任務一路進行，大家對每個崗位都有了更多認識，也開始想挑戰不同角色。製作單位認為，團隊默契的建立來自於彼此信任與不斷嘗試，因此在悉尼任務順利完成後，便詢問5位主持人是否願意嘗試不同的工作崗位。當時隋棠提出，希望有機會到內場學習，體驗與外場截然不同的工作內容，因此節目中才會看到大家一起討論、協調分工的過程。
這些討論都是真實發生，也是在彼此尊重、共同完成任務的前提下進行。對辦桌台灣隊而言，無論是外場迎賓、掌控流程，或是在內場備料、支援出菜，每一個崗位都缺一不可。每次分工調整，每位成員都能累積不同的經驗，在彼此支援中一起成長，攜手把台灣辦桌文化最完整的一面帶到世界各地。
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