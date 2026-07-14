隋棠拍《請世界吃桌》真人騷被質疑自私 千千首發聲：我沒被欺負

由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及大胃王YouTuber千千主持的跨國真人騷節目《請世界吃桌》，日前播出悉尼站辦桌順利完成，就在觀眾感動之餘，節目尾聲隋棠卻想要暫時卸下「總召」工作與千千的「水腳」互換，引發網友對於工作分配問題的討論。對此，千千在7月12日直播時強調自己沒有被人欺負，「大家對我都很好」。 千千︰大家對我都很好 千千在直播中稱節目的鏡頭與剪接導致許多真實情況未被呈現。她認為隋棠非常貼心，鏡頭外會主動關心她久站是否感到不適，甚至貼心提議穿壓力襪。

千千坦言對拍節目經驗不足，早期每當所有主持人同時看著她時，緊張情緒便會影響表達能力，難以順利在鏡頭前說話。她感謝團隊的耐心與體諒，「大家很貼心，都會懂我緊張，會有耐性等我慢慢地把話講完。」經過一段時間的磨練，千千的表達能力逐漸進步，她將此視為參與節目錄製所獲得的經驗。同時也呼籲網民理性討論節目內容。