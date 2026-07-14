草蜢任五月天演唱會嘉賓 宣布明年1月台北小巨蛋開騷

草蜢剛於周日（12日）現身「五月天」在台北大巨蛋舉行的「5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會」，兩大台港天團世紀合體，全場逾4.5萬歌迷驚喜尖叫，更一起跳唱《忘情森巴舞》和《派對動物》等經典金曲，又清唱了一小段《寶貝對不起》，大派福利。草蜢更即場宣布好消息，鐵定明年1月中《GRASSHOPPER THREE IN LOVE草蜢世界巡迴演唱會》將降落台北小巨蛋，贏得全場歡呼！

蔡一智在五月天演唱會上表示：「其實90年代我哋已經同『五月天』同公司，但係一直沒有機會合作，今次好榮幸得到佢哋邀請喺大巨蛋一齊表演，真正合體，fans最開心。今年係五月天成軍27周年，我哋草蜢41年，加埋68年，嘩，係好犀利嘅組合結合。非常榮幸，我哋玩得好開心。」蔡一傑說：「好開心，因為我哋第一次踏上大巨蛋表演，全場一齊歡呼聲震撼力非常之勁！」蘇志威亦稱：「除咗要多謝五月天邀請我哋嚟表演之外，亦都要多謝佢哋嘅fans，我哋出場嘅時候佢哋嘅歡呼聲勁過世界盃，多謝！」

阿智揚言支持主音阿信可轉型跳唱歌手，讚他舞功直逼草蜢，令他感到壓力！又笑言要與長髮馬莎另組小隊，阿智說：「我同馬莎可以組成『長髮組』，我哋台上長髮飄逸，大家有目共睹啦！」傑仔笑言他要與石頭另組「銀髮組」，笑說：「我同石頭因為頭髮顏色相似，我哋可以組成另一個組合。（對阿智和蘇志威說）你哋兩個借歪一吓！」

補向五月天邀歌

雖然在台上表演玩得非常開心，但阿智表示有遺憾，他說：「我哋喺台上玩得太開心，唔記得咗係五月天邀歌呀！我依家要透過媒體向五月天發出邀請：阿信，如果你睇到呢段訪問，而你有心情又有時間，記得寫歌俾草蜢，我哋等緊你呀！」誠意滿滿，希望五月天聽到草蜢呼喚「MAYDAY MAYDAY」！

另外，草蜢宣布明年1月巡唱到台北小巨蛋！蘇志威更透露台灣fans有專屬歌單：「雖然大家喺各大平台媒體都睇咗我哋香港演唱會嘅演出片段，但係我哋今次台灣嘅表演有新歌單，揀咗好多台灣fans好鍾意嘅歌曲，希望大家會滿意同埋會玩得開心。」至於表演嘉賓名單，阿智說：「我哋喺五月天嘅舞台上，已經即場邀請佢哋嚟睇我哋嘅演唱會，如果睇得開心，歡迎隨時上台一齊玩。今次合體，原來佢哋都係派對動物，啱晒我哋草蜢嘅party。」完成五月天演唱會表演後，草蜢匆匆返港工作，後日又出發台灣，因為他們受邀請為棒球賽擔任表演嘉賓。蔡一傑說：「我哋今次第一次參與棒球賽事嘅表演，好期待，一定會好好玩。」阿智笑言想試打一次「全疊」，而傑仔就想試試做接球手。