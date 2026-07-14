張德蘭為澳門個唱開記招 收名貴唱盤價值8萬美元

開唱拒用 提字機

張德蘭在記招上分享興奮心情，她自言既開心亦很感恩歌迷的支持，她知道有不少知名歌手曾在倫敦人綜藝館舉行演唱會，看過舞台照片感覺是一個很有代表性的表演埸地，所以她也非常期待這次屬於她的首次澳門個唱。因今次歌單、服裝和舞蹈均是全新打造，並會揀選多一些大家可以一起合唱的歌曲，也要重新去記歌詞，不過張德蘭表示不喜歡用提字機，因為背歌詞可以訓練記性，令腦筋更加靈活。她也和造型師在討論新的服飾設計，始終女性比較愛美，所以一想到在澳門台上有新衫著便非常興奮。張德蘭說去澳門當然要盡享當地美食，葡撻及葡國菜已在她的美食名單上，還有當地名物豬扒包。