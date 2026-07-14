U2迎來成軍50周年 拍新歌MV遇雷暴獲熱心家庭伸援手

殿堂級搖滾勁旅 U2推出全新單曲《Street of Dreams》，為樂隊即將發布的全新專輯揭開序幕。今次新碟，屬於 U2自2017年以來首張錄音室專輯，預計今年內推出，備受全球樂迷期待。

新歌延續 了U2標誌性的音樂風格，由主音 Bono、結他手 The Edge、Bass手 Adam Clayton及鼓手 Larry Mullen Jr.聯手打造，展現樂隊歷久彌新的創作能量與情感張力。

至於《Street of Dreams》的MV今年5月在墨西哥城拍攝，拍攝期間，U2同時出席於 Parque Ecológico Lago de Texcoco舉行之 2026 Street Child World Cup Finals Tournament。今次MV拍攝地點鄰近歷史悠久的 Plaza Santo Domingo，即使當日天氣惡劣、雷雨交加，但仍吸引大批歌迷到場支持。