U2迎來成軍50周年 拍新歌MV遇雷暴獲熱心家庭伸援手

殿堂級搖滾勁旅 U2推出全新單曲《Street of Dreams》，為樂隊即將發布的全新專輯揭開序幕。今次新碟，屬於 U2自2017年以來首張錄音室專輯，預計今年內推出，備受全球樂迷期待。
新歌延續 了U2標誌性的音樂風格，由主音 Bono、結他手 The Edge、Bass手 Adam Clayton及鼓手 Larry Mullen Jr.聯手打造，展現樂隊歷久彌新的創作能量與情感張力。
至於《Street of Dreams》的MV今年5月在墨西哥城拍攝，拍攝期間，U2同時出席於 Parque Ecológico Lago de Texcoco舉行之 2026 Street Child World Cup Finals Tournament。今次MV拍攝地點鄰近歷史悠久的 Plaza Santo Domingo，即使當日天氣惡劣、雷雨交加，但仍吸引大批歌迷到場支持。
拍攝過程出現了意外插曲，突如其來的雷暴導致發電機故障。然而，一個當地家庭熱情伸出援手，邀請樂隊四位成員進入其寓所避雨，並於公寓露台取景拍攝，為影片增添真實而溫暖的人情故事。《Street of Dreams》由著名製作人 Jacknife Lee操刀製作，完美融合宏大旋律及深刻的情感表達，展現 U2經典而強烈的音樂特色。
今年9月，U2亦將迎來成軍 50周年的重要里程碑。1976年，當時仍是學生的 Larry Mullen Jr.在愛爾蘭都柏林 Mount Temple Comprehensive School的公告板上貼出一張手寫告示：「Drummer seeks musicians to form band（鼓手招募樂手組成樂隊）」，開啟了他們日後成為全球最具影響力搖滾樂隊之一的傳奇旅程。