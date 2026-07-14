施南生離世｜林青霞余安安PO合照 俞琤三度發文悼念摯友

資深電影監製及傳媒人施南生（Nansun）昨日(13日)離世，享壽75歲。施南生為香港電影貢獻良多，為香港電影推至國際市場，她的離去令業界大為難過，不少圈中人在社交平台發文哀悼。 與施南生非常親密的林青霞寫道︰「不捨，不捨，還是得放手，作為施南生的好朋友，對她最好的回報，就是像她一樣把愛的能量傳遞開來 ​​​。」俞琤更於凌晨連發三則帖文，第一則帖文是她從後抱住施南生，上面打上字句「那陣時不知道」。之後她連續發布同一條影片，片段的封面是著名填詞人林夕為俞琤題字的畫作，上面寫着「五百年的回眸 換來今生的擦肩而過。」至於影片則是她在《如果你嚟 YUkulele》Talk騷上公開多謝台下施南生的片段，當時她盛讚施南生是華人電影第一位巾幗英雌﹗

余安安坦言在探病期間雖然已經有心理準備，但得知施南生離世後，直言非常不捨。她又提到當年合作的趣事︰「想起你的點滴！除了你嘅才華橫溢，待人處世，你嘅優雅，風趣，實在數之不盡！感恩遇上，獲益良多！由電視台，到拍《金刀情俠》，到我結婚有小朋友暫別演藝界，你邀請我復出拍《東方不敗》嘅詩詩！你說當時祇想到我做林青霞的女人！感謝你！」 張堅庭在施南生離世前一日，曾在網上出PO祈對方早日康復，盼她能好番履行飯局之約，可惜最終天人永隔，他便再次在社交平台寫道︰「Nansun，好好在天家休息。我們的飯局要改地方了。」