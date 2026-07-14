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娛樂
出版：2026-Jul-14 19:36
更新：2026-Jul-14 19:36

施南生離世｜林青霞余安安PO合照 俞琤三度發文悼念摯友

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ENT

圈中多位藝人、導演發文悼念施南生。

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資深電影監製及傳媒人施南生（Nansun）昨日(13)離世，享壽75歲。施南生為香港電影貢獻良多，為香港電影推至國際市場，她的離去令業界大為難過，不少圈中人在社交平台發文哀悼。

與施南生非常親密的林青霞寫道︰「不捨，不捨，還是得放手，作為施南生的好朋友，對她最好的回報，就是像她一樣把愛的能量傳遞開來 ​​​。」俞琤更於凌晨連發三則帖文，第一則帖文是她從後抱住施南生，上面打上字句「那陣時不知道」。之後她連續發布同一條影片，片段的封面是著名填詞人林夕為俞琤題字的畫作，上面寫着「五百年的回眸 換來今生的擦肩而過。」至於影片則是她在《如果你嚟 YUkulele》Talk騷上公開多謝台下施南生的片段，當時她盛讚施南生是華人電影第一位巾幗英雌﹗

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余安安坦言在探病期間雖然已經有心理準備，但得知施南生離世後，直言非常不捨。她又提到當年合作的趣事︰「想起你的點滴！除了你嘅才華橫溢，待人處世，你嘅優雅，風趣，實在數之不盡！感恩遇上，獲益良多！由電視台，到拍《金刀情俠》，到我結婚有小朋友暫別演藝界，你邀請我復出拍《東方不敗》嘅詩詩！你說當時祇想到我做林青霞的女人！感謝你！」

張堅庭在施南生離世前一日，曾在網上出PO祈對方早日康復，盼她能好番履行飯局之約，可惜最終天人永隔，他便再次在社交平台寫道︰「Nansun，好好在天家休息。我們的飯局要改地方了。」

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曾跟施南生在新藝城共事過的陳德森在微博寫道︰「80年代在新藝城和電影工作室和她共事五、六年，她對電影藝術的認知和魄力，到現在我還是非常敬佩！她對處理電影危機時也經常腦筋急轉彎和淡定！八九十年代香港電影風風火火，她是其中一個重要的推動者！阿姐⋯一路好走」

舒淇、曾志偉兒子曾國祥都以簡潔文字悼念，成龍、劉天蘭、蔡一智、李冰冰、江美儀、關寶慧、林穎嫺、李力持等也有發文，表達深切的哀悼。

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