Jer柳應廷新戲演抗皮膚癌鬥士獲陳偉霖臨場提點 Jeremy李駿傑獲封「雀聖」不敢當(有片)

MIRROR 成員柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)今日現身灣仔匹克球場(Pickleball)，出席護膚品牌一日限定活動，兩人在專業教練指導下學習開球技巧，並切磋球技，分享在運動後保濕護膚心得。兩人於活動後受訪，對於新戲《不得不好死》的冬菇頭、黑班臉造型曝光，Jer大感驚訝，為了神還原抗皮膚癌鬥士陳偉霖的特徵，他每日要提早3小時特技化妝，至少花半小時落妝，並表示原型人物每日都會在拍攝現場，「佢有好多提點，例如佢會點做、動作，現場有佢喺度可以跟佢做，肢體動作會似啲。」至於拍街頭醉酒屙尿戲，他趁機提早宣傳，「可能係真呢！想知係咪真，入場睇就。」

Jer師承許廷鏗 Jeremy首次體驗打Pickleball，形容似打「放大版乒乓波」，算是易上手。Jer則跟PickleBall大師許廷鏗打過兩次，「風之子」變身「匹克小子」的他，打得有板有眼，更揚言，「佢(許廷鏗)係手下敗將，講笑啫，佢參加比賽，我點夠佢嚟。」問到可有跟對方拍通宵時，Jer就表示近日要留時間睇世界盃。談到將出席9月5日的《903GO GOLD GOAL足球賽》，Jer表示近日較清閒有時間踢波，至於螢花女足亦有份，他直言未知會否同場比賽，「但對住女仔打，就唔夠膽碰撞。」

兩人不時會相約MIRROR兄弟打麻雀，談到可會轉打Pickleball？他們表示各有不同的樂趣，Jeremy表示已很久沒有跟Jer打麻雀，Jer卻一頭霧水反問：「真係架？(Jeremy：你而家先發現？)我而家好勁，腦筋急轉彎台牌達人，可以參加公開比賽。」問到會否以冬菇頭造型出戰，Jer就耍手擰頭，「唔好喇，太突出！」接著他又大讚Jeremy技術高超，「佢係雀聖嚟！」Jeremy就謙稱fatboy@ERROR更厲害，Jer就爆料指：「肥仔對住我用晒渾身解數，除衫露點，大家就知我水準有幾高！(你有無露？)我唔使。」問到與肥仔誰勝誰負時，Jer突然心虛：「渾身解數都可以打和，我唔敢講贏！」Jeremy笑指Jer可露額頭與肥仔鬥過。

難忘圍爐Lokman領唱 談到昨日推出MIRROR新團歌，兩人分享拍攝趣事，Jeremy自言是惟一穿短褲的成員，被蚊子狂叮，Jer爆笑指他是「人肉驅蚊貼」。「12隻恐龍去野餐」終於成事，12子圍爐食真牛扒超開心，Jer興奮分享，「我哋圍著火唱歌，由隊長帶領，其實好好笑。」Jeremy亦表示大家互相取笑好歡樂，不過就未知會否推出圍爐BTS。Jer續說，「大家都好鍾意我哋笑，我哋剩係笑都可以拍一個節目『200分鐘大笑特輯』！」問到何時首唱，他們估計要待MIRROR演唱會才有機會演唱。