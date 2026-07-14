「亞藝無疆」9月舉行 王雙駿恭碩良聯手打造開幕節目

「亞藝無疆」藝術節踏入第四屆，以更廣的跨界合作開拓創作視野，促進更深的跨文化藝術交流。今年匯聚逾30個國家及地區參與，其中6個包括：亞美尼亞、巴西、捷克、摩爾多瓦、巴勒斯坦及烏拉圭首度加入，呈獻亞洲及一帶一路國家及地區的藝術精粹，帶來逾100場精彩演出與演藝活動，預計參與人次超過10萬。藝術節並有免費巡迴展覽，特設大型音樂裝置，更與本地藝團策劃多場外展演出，深入社區，合力將藝術文化交流平台升級。節目門票7月23日起公開發售，8月13日前享高達7折早鳥優惠。

9月有開幕節目《三角演義》音樂會由星級製作人王雙駿X香港鼓王恭碩良，夥拍本地薑Jason Kui和Jan Curious等，加上首度訪港的蒙古Uuhai、以及韓國KARDI及泰國KIKI超強流行樂隊，糅合馬頭琴、玄琴等傳統樂器，以現代音樂翻譯傳統，以聲音交鋒為藝術節揭幕。

10月有巴西阿薩德二重奏結他演奏會，為阿薩德兄弟二人成軍60年的告別巡演，本地古箏名家萬幸將特別合作演出；再有首度在香港呈獻的《聲之墨境》，能讓耳朵沉醉於中東樂韻，旋律更引領台上的藝術家即場創作阿拉伯書法，以舞蹈般流麗筆觸，「寫」出洗滌心靈的動人樂章。