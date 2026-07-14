許志安出任領養宣傳大使 7‧15演唱會優先訂票

許志安安仔近年積極投入公益與音樂事業，早前他為 YouTube 訪談節目《許志安 On & On's Friends》擔任主持，節目第二集已於今日正式推出。安仔在節目中透過自身經歷，與觀眾分享寄養及領養動物的理念與故事，真摯的分享獲不少樂迷共鳴。

安仔以經典歌曲《一步一生》來形容成為寵物寄養家庭的心路歷程。他感性表示，當你踏出第一步，把愛付出給毛孩，彼此的生命便會互相影響，這是一份一生一世的承諾。他更在節目中透露愛貓 Mike 從暫託寄養到最終被收營的經過，憶述 Mike 捉住他腳的難忘瞬間，又笑談 Mike 平日生活點滴，包括牠捉曱甴時的執著與搞笑模樣，更形容Mike好似一隻從動漫中走出來的貓咪。