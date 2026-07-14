許志安出任領養宣傳大使 7‧15演唱會優先訂票

許志安安仔近年積極投入公益與音樂事業，早前他為 YouTube 訪談節目《許志安 On & On's Friends》擔任主持，節目第二集已於今日正式推出。安仔在節目中透過自身經歷，與觀眾分享寄養及領養動物的理念與故事，真摯的分享獲不少樂迷共鳴。
安仔以經典歌曲《一步一生》來形容成為寵物寄養家庭的心路歷程。他感性表示，當你踏出第一步，把愛付出給毛孩，彼此的生命便會互相影響，這是一份一生一世的承諾。他更在節目中透露愛貓 Mike 從暫託寄養到最終被收營的經過，憶述 Mike 捉住他腳的難忘瞬間，又笑談 Mike 平日生活點滴，包括牠捉曱甴時的執著與搞笑模樣，更形容Mike好似一隻從動漫中走出來的貓咪。
此外，安仔早前獲 PUC（Paws United Charity）邀請，擔任《一家一寵你》宣傳大使，推廣毛孩領養活動。他期望能以自身影響力，鼓勵更多人透過領養，為毛孩提供一個真正的家。除了積極推廣動保理念，安仔今年十月八至十日亦迎來音樂生涯的重大里程碑，睽違11年再度踏上紅館舞台，舉辦入行 40 週年演唱會。Klook 將於 7 月 15 日上午 10 時起優先開放訂票，敬請樂迷鎖定官方平台。