馬浚偉上任有新搞作 推動無糖產品及改善前線炎夏工衣

馬浚偉日前率領香港及內地管理層前往公司位於廣東雲浮健康醫藥產業園，實地考察生產基地及設施，包括樓高三層、合共五萬平方呎的貨倉，以及國家省級藥食同源生產車間。園區設有玻璃參觀走廊，生產流程清晰可見。是次行程旨在加強香港、深圳及雲浮三地協作，提升營運效率，為未來研發及市場拓展提供支撐。

馬浚偉表示，管理層必須掌握整體生產流程，才能提升決策效率。是次考察讓香港團隊更全面了解基地運作，並促進三地管理層交流，打破地域限制，有助建立更順暢的跨地域協作機制，使研發、生產、推廣及售後服務更有效銜接。此外，他早前承諾推出的無糖系列已完成研發，將於本月底舉行的BB展率先推出三款新品，包括：無糖開奶茶、無糖七星茶及無糖化橘紅飲劑。他指出，低糖及無糖產品已成市場大方向，集團希望推出更多符合消費者健康需求的選擇。

除產品研發外，馬浚偉亦重視前線意見。今年 6 月中交流會後，他聽取生產線員工反映炎夏穿厚工衣影響舒適度。集團隨即啟動檢討並落實改善方案。馬浚偉近日再到雲浮視察時，員工已換上全新綠色短袖工衣。他強調，新工衣不影響生產流程及衛生標準，卻能提升員工舒適度，反映集團重視前線聲音並快速執行改善措施，有助建立更具凝聚力的企業文化。

馬浚偉透露未來一年將會推出多項新計劃，持續優化營運流程，在成本與效率間取得平衡。他表示，集團會積極應用人工智能技術，包括舌診儀及脈象 AI 診斷儀，以減少繁瑣工序，但強調 AI 不能取代人才：「科技可以提升效率，但不會取代專業人才的價值。」他又提到衍生集團將會參與BB展，屆時他會到場向消費者分享產品理念及最新研發成果，並設互動環節，讓市民更深入了解品牌方向。