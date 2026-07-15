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娛樂
出版：2026-Jul-15 08:00
更新：2026-Jul-15 08:00

非份之罪｜徐榮變兇手？陳煒沐浴巨星地位無人能及

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ENT

陳煒在《一億殺機》的單元演出，認真不得了。

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由王心慰（Amy姐）監製的《非份之罪》，今晚將迎來《一億殺機》單元結局，昨日(14)預告見到徐榮、盧宛茵爭住認是殺聰B（施焯日飾）的兇手。該單元自開播以來，全城狂猜兇手是誰，網民就連他們家中的工人也不放過，估她也是兇手。由於情節涉及亂倫關係，搞到網民畫關係線時，改完又改，引來網民熱烈討論。

陳煒之前接受本報訪問時，曾表示今次的角色是她從影以來「衰到無人有」，但她在戲中的性感造型，以及再次沐浴騷腿兩幕，就被網民封為「正到無人有」，並指煒哥是「真‧沐浴巨星」。對於網民大讚保養得宜，煒哥受訪時謙稱沒有甚麼逆齡心得，但認為最重要開心，言談間更一再展示了對演戲的熱愛：「拍戲係自己鍾意嘅嘢，個人開心就自然會後生啲。」更笑言其實自己對兩場性感場口有隱憂：「最驚自己肥，因為拍嗰陣係冬天，食得比較多嘢，希望出到嚟效果唔好太肥。」談到引爆熱話的性感睡衣，煒哥透露是服裝部同事安排，並笑言已是相對保守的一套：「我記得有兩、三套畀我揀，咁我同導演商量完就揀咗呢套，已經算係保守喇！」

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逐格重溫沐浴巨星畫面

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出名對幕後工作人員甚好的煒哥，受訪時除感謝監製Amy姐、導演的賞識及信任，還特別點名感激道具部同事：「好感激道具手足，因為嗰時冬天、真係好凍，佢哋有幫我整熱水，等我唔使咁凍」、「同埋嗰啲沖涼泡泡，啲道具手足打咗成半個鐘，先有咁綿密嘅泡去幫手遮住我，所以真係好多謝工作人員。」

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重溫超重口味畫面

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