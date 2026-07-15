車婉婉成功籌得13,888張飯券 有意為基層設計暖心餐單

車婉婉以「愛心大使」身份出席「家餸計劃2025」啟動禮，大會邀請逾 200 位荃葵青區朋友及社福界代表齊聚一堂，更安排無伴奏合唱及長者中國舞等多個團體帶來精彩演出，將愛心與活力灌注全場。平時在家中最愛親自下廚為丈夫和兒子準備餐點的婉婉，談及這次計劃立刻母愛滿溢、笑逐顏開。有別於傳統要求基層民眾在街頭日曬雨淋排隊等候派飯，這次計劃別出心裁地推出「派發飯券」模式，讓有需要的朋友免去排隊辛勞，隨時可前往李奧廚房選擇喜歡的小菜。

當日的高潮，自然是宣佈籌得飯券數量的環節！為《中年好聲音》主持人的車婉婉，一上台便重現節目中的風采，說出經典金句：「不如我們看看得分先！」話音剛落，立刻引爆全場掌聲！當表演團體逐一揭開得分牌，首度公佈的數字已經高達 12,324 份！為了討個好彩頭，反應敏捷的婉婉發揮號召力，臨時特設加碼環節，即場邀請李奧廚房負責人陳美珊女士，及荃灣商會理事長朱德榮先生 MH 上台共襄善舉。在眾人熱烈響應下增至13,888 張飯券！

看到善款數字節節上升，婉婉感動地說：「平時做節目，得分是對參賽者才華的肯定；但今日這個數字背後，蘊藏著近 40 個贊助單位、30多個慈善團體及無數有心人的支持。這個分數，絕對是屬於全社區的滿分！」她表示非常渴望將自己對烹飪的興趣與慈善結合：「我真的很想和知行善心的義工一起走到最前線派飯、探訪街坊！我甚至已經在構思，不如親自設計一道簡單、有營養又老少咸宜的『婉婉暖心菜式』，將這份實質的溫暖，親自送到有需要的人士手上！」