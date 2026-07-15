佘詩曼孖林保怡再度合作 合體分享拍攝《金枝慾孽》難忘事

昂坪360已經20周年，邀得演過無數膾炙人口劇集的佘詩曼拍攝全新廣告，與甘草演員程可為演繹一段感人母女情，阿佘憶起生命中每個大日子都有媽咪陪伴，包括首任女主角等時刻，阿佘在廣告中帶媽咪程可為參與「昂坪360二十周年慶典」，搭乘纜車欣賞大嶼山美景及到昂坪巿集打卡。 今次是佘詩曼與程可為繼大熱劇《新聞女王2》後再度鬥戲，而視帝林保怡亦驚喜現身片尾彩蛋，即席表演「男人心一字馬」，並高呼：「男人心一字馬，昂坪夜航誇啦啦！」成功自薦的林保怡，其後與阿佘重塑神劇《金枝慾孽》經典橋段，以「太醫孫大人」與「淳貴人」身份，由清朝穿越到現代，世紀合體勾起一眾電視迷的集體回憶！

20年前首奪視后 阿佘回顧自己的20年，她感性透露，原來自己憑劇集《鳳凰四重奏》首奪《萬千星輝頒獎典禮2006》最佳女主角寶座都是20年前，讓她感觸良多。至於林保怡原來是第一次搭乘纜車，笑言有相逢恨晚的感覺，他說：「我應該更早來坐纜車，事關今次的體驗簡直滿分，因為我坐全景車廂，可以360度欣賞美景，既可以看到港珠澳大橋與機場，又可以望山看海，所有煩惱與壓力一掃而空！而且昂坪巿集越來越有趣，除了一眾充滿地道港味的打卡點，想不到連退役纜車也可以大變身，創意十足！」

對於再次以《金枝慾孽》的經典CP合作拍攝宣傳片，阿佘與保怡異口同聲高呼回憶滿滿，阿佘說：「雖然我們偶爾會飯敍，但很久沒有一起工作，幸好大家的默契與幽默感依舊，開工時總是充滿歡笑聲，最搞笑是我一度以為保怡真的會表演一字馬，豈料效果如此爆笑，真的太難忍笑呢，哈哈！其實每次跟保怡見面都像重返《金枝》片場一樣，並肩作戰的感覺記憶猶新。」

保怡盼開騷唱金曲 保怡同樣認為今次跟阿佘合作最難是忍笑：「因為我要用古代人的腔調去講對白，又要扮『男人心一字馬』，事前最擔心是忍俊不禁，慶幸成功忍笑，效果相當滿意！最搞笑是大家一直不明白『男人心一字馬』的意思，我也親自請教過填詞人周禮茂，原來這句歌詞是講述男人劈腿外遇，希望之後開騷可以再唱這首歌，回饋網友多年來的支持與討論。」談到拍攝《金枝慾孽》的難忘事，阿佘與保怡更是一致推舉「出貓大法」，阿佘說：「最難忘一定是『飛紙仔』的刺激感，因為我們每天收到的劇本都是新鮮滾熱辣，就像突擊測驗一樣，大家只要拿到劇本便會四散，各有各背書，試過埋位時仍未背熟劇本，只好出動『出貓大法』！保怡超級聰明，他將對白貼在我背脊，我則將對白貼在前方鏡子上，這種『患難與共』的搞笑畫面絕對是我們的珍貴回憶。」保怡續說：「因為我們每一天要解決很多場戲，偏偏我跟阿佘的對白又多又長，為了追趕拍攝進度，偶爾出貓也在所難免，哈哈！」