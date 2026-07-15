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娛樂
出版：2026-Jul-15 14:32
更新：2026-Jul-15 14:32

書展2026｜COLLAR三成員辦簽書會 Ivy So預告與Anson Lo拍親熱戲

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COLLAR成員蘇雅琳、王家晴、許軼今日到書展舉行《After One More Bite》簽書會。 (娛樂組攝)

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COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、許軼（Day）今日到書展舉行《After One More Bite》簽書會，吸引大批fans一早到場排隊購買。排頭位的男粉絲表示今早7點左右到場，而簽書會分上、下午兩場，合共600個名額。

問到三位成員今早幾點起身，Ivy So表示因為工作關係收凌晨4點，回家沖涼之後便出來，Candy就看世界盃並自言「燈」死了法國，「我以為法國一定贏，但呢個世界無一定！我無買波，但我已經燈咗三、四隊，每次被人問，每次都錯！」Day就表示太眼瞓沒有通宵睇波。

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食到凸出小肚腩

談到今次相集以美食為主題，她們透露一齊篤粉果、燒賣的氣氛好開心，又可以跟工作人員分享食物。Candy最難忘Brezel，所以之後也有去再買來吃，而Day就指拍攝當日的雞蛋仔太淋，所以之後也有再encore。問到拍攝當天最高峰吃了多少樣，Ivy表示十樣八樣少不免，大家拍完也凸出小肚腩。Day指比較遺憾沒有食到菠蘿油，但書入面啲東西都是她們最愛。

問到會否推水著寫真，她們笑言要賣很貴，至於COLLAR全員相集，Candy指大家都想去船P，如果成事便最齊人拍照，又可以互相影相，她們指Marf及Gao的攝影技術最好，又坦言很想一齊出trip，並表示很想去意大利、芬蘭。

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《金秘書》明天開工

Ivy透露正為新劇《金秘書為何那樣》做準備，自己也有為角色減下磅，早前已進行圍讀，氣氛非常好，好期待明天正式入劇組。至於跟Anson Lo的親熱戲何時拍，她表示未知，但原版有親熱部分，所以也會拍少少。

問到Day會否想挑戰親熱戲，她笑言很想，因為有時聽Ivy分享拍這些戲份會有人指導，所以很想體驗一下。談到她有份拍的《日落下的彩虹》即將播出，在戲中飾演唐詩詠及潘燦良女兒的她，與蘇文濤「一家四口」拍攝時氣氛很好，未埋位時會傾偈，閒話家常。

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