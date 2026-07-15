非份之罪｜52歲陳煒床戲連場 徐榮拍撼頭戲額頭腫足三年未退

TVB另類寫實劇《非份之罪》起用吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等演出，該劇開播以來不乏話題場面，已經52歲的陳煒，在劇中被飾演老爺的李家鼎「霸王硬上弓」後，昨晚（14日）劇情同樣高潮迭起，除驚揭陳煒因一次意外、懷有徐榮飾演的阿智骨肉，還揭出她利用腹中塊肉「離間」阿智及其劇中母親盧宛茵之間的母子感情，這個單元最後一集將於今晚（15日）播出。

瘋狂撼頭埋枱20秒

至於昨晚焦點場口，絕對是徐榮的「20秒」瘋狂「撼頭埋枱」戲！劇情講述十分緊張老婆仔的阿智，在錄口供期間突然情緒崩潰，他先是連環六度喪嗌「我要搵我老婆」，更邊說邊瘋狂拍枱、抓頭髮及再成個頭猛力撼向枱面三次，最終因情緒失控倒地抽搐，場口十分緊湊。談到相關場口，徐榮受訪時驚爆拍攝時由於過份投入，結果弄至額頭起了一個「包包」，更甚的是，該「包包」相隔三年後依然「健在」，足見徐榮拍攝時肉緊程度：「原本我係預計用雙手墊住心口，度好晒位係啱啱掂到隻手個頭就上返嚟，但可能拍嗰時激動得滯，就用咗力撞落去。以我記得，當時劇組有用一塊冧啲嘅木扮枱，我都唔記得自己最後係撞向冧嘅枱定真嘅枱，總之拍完後個頭就腫咗」、「大家如果細心留意睇我近期啲戲，應該都會留意到我額頭有啲腫。」