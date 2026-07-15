書展2026｜亞姐三料冠軍陳美濤出奇招 玩穿越cosplay武則天登場

每年書展，各位作家為推廣新書都各出奇謀。2024年亞洲小姐三料冠軍陳美濤，去年在書展以女扮男裝漢服造型登場後，今年再接再厲，她推出《唐朝穿越指南》，更「加碼」到三位亞洲小姐穿古裝現身，吸引大批入場人士圍觀。
去年，陳美濤為《明朝穿越指南》簽書時女扮男裝，笑指「向紅姐致敬」，由於被指「都係著返女裝靚啲」，今年她亦學精了，不但自己穿回女裝，更找來兩位亞姐林海茵及譚夢娜，三人分別以武則天、楊貴妃和薛濤造型現身書展簽書會，相當搶fo。
談到新書內容，她透露《唐朝穿越指南》以穿越者視角講述唐代生活，從如何辦理「身份證」、買樓租屋、結婚納妾、科舉攻略，甚至如何選擇內衣褲全部包辦。「寫書時，我成日幻想自己穿越做武則天、楊貴妃、薛濤。今次索性搵人一齊扮晒佢，等讀者一次過睇晒三個唐朝最iconic嘅女人，做皇帝嘅、做寵妃嘅、做才女嘅，咁先夠全面。」本書內文以科技結合傳統，用AI製作插圖呈現唐代風貌。陳美濤去年以香港作家身份，入選福布斯「亞洲30位30歲以下精英榜」，今次《唐朝穿越指南》是她「中華穿越系列」第三部，目標是寫齊各個朝代。
簽書會現場三位「唐朝女神」排排坐，引來大批書迷排隊拍照，場面熱鬧。陳美濤笑言：「上年著男裝俾人話似紅姐，今年著返女裝仲要一次過三個，應該夠晒誠意啦？」