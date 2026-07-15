書展2026｜亞姐三料冠軍陳美濤出奇招 玩穿越cosplay武則天登場

每年書展，各位作家為推廣新書都各出奇謀。2024年亞洲小姐三料冠軍陳美濤，去年在書展以女扮男裝漢服造型登場後，今年再接再厲，她推出《唐朝穿越指南》，更「加碼」到三位亞洲小姐穿古裝現身，吸引大批入場人士圍觀。

去年，陳美濤為《明朝穿越指南》簽書時女扮男裝，笑指「向紅姐致敬」，由於被指「都係著返女裝靚啲」，今年她亦學精了，不但自己穿回女裝，更找來兩位亞姐林海茵及譚夢娜，三人分別以武則天、楊貴妃和薛濤造型現身書展簽書會，相當搶fo。