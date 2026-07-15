愛你致死不渝｜585萬製作費勁收33.3億港元 米高莊士頓爆紅拍片答謝香港觀眾

超低成本獨立恐怖片《愛你致死不渝》（Obsession）於世界各地贏盡口碑，香港上映兩星期，累積票房強勢衝破600萬港元，剛於周末部分場次更出現爆滿情況，片中男主角米高莊士頓（Michael Johnston）特地拍片越洋答謝香港觀眾鼎力支持。
帶旺男女主角
製作成本僅75萬美元（585萬港元）的《愛你致死不渝》，在北美已累積達2.54億美元（19.8億港元）票房，全球錄得4.27億美元（33.3億港元）之驚人票房，熱潮於各地持續延燒，而該片已成為史上製作費低於100萬美元的回報率最驚人影片，連帶男女主角亦雙雙爆紅。
25歲女主角英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）以往曾參演Netflix劇《漢娜的遺言》（13 Reasons Why），多年後終於有屬於自己的代表作，其令人心寒的演出為她吸納大批支持者，最近還獲Dior邀請到巴黎出席時裝show，其IG粉絲更破300萬followers。
叫大家小心許願
至於入行14年的米高莊士頓，除以精湛演技獲得極佳觀眾緣外，他還擁有一把靚聲，累積多年的豐富配音員經驗；30歲的他在《愛你致死不渝》中飾演Bear，演繹一幕又一幕飽受驚嚇的場面，現實中的米高則是位超級nice guy，應本地的影片發行商邀請，他拍片跟香港影迷打招呼，既多謝影迷入戲院捧場，並叫大家「小心許願」，送上另類的窩心祝福。