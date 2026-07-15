愛你致死不渝｜585萬製作費勁收33.3億港元 米高莊士頓爆紅拍片答謝香港觀眾

帶旺男女主角

製作成本僅75萬美元（585萬港元）的《愛你致死不渝》，在北美已累積達2.54億美元（19.8億港元）票房，全球錄得4.27億美元（33.3億港元）之驚人票房，熱潮於各地持續延燒，而該片已成為史上製作費低於100萬美元的回報率最驚人影片，連帶男女主角亦雙雙爆紅。

25歲女主角英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）以往曾參演Netflix劇《漢娜的遺言》（13 Reasons Why），多年後終於有屬於自己的代表作，其令人心寒的演出為她吸納大批支持者，最近還獲Dior邀請到巴黎出席時裝show，其IG粉絲更破300萬followers。