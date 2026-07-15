鍾景輝離世丨King Sir最後一場舞台劇 杜琪峯毛俊輝台上致悼詞 陳國邦心痛灑淚

追思會由King Sir姪仔鍾至權將代表家屬致辭，並由謝君豪、莫家堯、陳國邦等上演舞台劇回顧King Sir一生，以一台麻雀揭開序幕，介紹戲劇大師熱愛舞台同時亦愛開枱。杜琪峯、劇團桂冠導演陳敢權、香港話劇團藝術總監毛俊輝等上台致悼詞，張寶之拿著King Sir當年送給她的《夢斷城西》盒帶。

香港一代戲劇巨匠「 King Sir」鍾景輝於6月3日安詳離世，享壽89歲。其追思會今日下午在香港演藝學院舉行，僅供獲邀嘉賓出席。明天（16日）特別加開一天公眾簽名活動及紀念展覽。

現場播出King Sir昔日特輯片段。他講述自己離鄉別井到美國留學，為的是吸引西方文化，形容幾年的讀書日子是在倒數回港。King Sir曾在當地餐館打工洗碗，除了賺生活費，他亦因為老闆娘的教導而得到啟示──要其他人work with you是不夠，是work for you，令大家為共同目標做事。

「真心喜歡就值得」

1962年，King Sir由美國學成歸來，於香港浸會大學任教，引進西方經典話劇與百老匯音樂劇。他的座右銘「只要真心喜歡一件事，所付出的精神及時間也是值得」影響很多後輩。

King Sir與好友、「香港業餘話劇社」其中一位創辦人慧茵，中學時代一起學習話劇。她指：「當年香港冇乜人睇話劇。係King Sir推廣話劇，我哋仲話第時喺天堂再做戲。」

跳舞出眾引女仔埋身

另一位King Sir好友、孫中山曾姪孫孫必勝，憶述King Sir運動叻，跳舞又叻：「不過佢跳舞唔係為交際，因為舞台劇要有十八般武藝。亦因為跳舞，有女仔成日搵佢，不過佢嫌人煩，叫我出去坐喺佢兩個中間。」孫必勝指King Sir為人有義氣有誠信，甚少講人壞話，交朋友要求對方爽朗大方。片段中，黃淑儀亦大讚King Sir能夠準確地捕捉演員表情反應。