鍾景輝離世丨King Sir最後一場舞台劇 杜琪峯毛俊輝台上致悼詞 陳國邦心痛灑淚

香港一代戲劇巨匠「 King Sir」鍾景輝於6月3日安詳離世，享壽89歲。其追思會今日下午在香港演藝學院舉行，僅供獲邀嘉賓出席。明天（16日）特別加開一天公眾簽名活動及紀念展覽。
追思會由King Sir姪仔鍾至權將代表家屬致辭，並由謝君豪、莫家堯、陳國邦等上演舞台劇回顧King Sir一生，以一台麻雀揭開序幕，介紹戲劇大師熱愛舞台同時亦愛開枱。杜琪峯、劇團桂冠導演陳敢權、香港話劇團藝術總監毛俊輝等上台致悼詞，張寶之拿著King Sir當年送給她的《夢斷城西》盒帶。
美國打工獲人生啟示
現場播出King Sir昔日特輯片段。他講述自己離鄉別井到美國留學，為的是吸引西方文化，形容幾年的讀書日子是在倒數回港。King Sir曾在當地餐館打工洗碗，除了賺生活費，他亦因為老闆娘的教導而得到啟示──要其他人work with you是不夠，是work for you，令大家為共同目標做事。
「真心喜歡就值得」
1962年，King Sir由美國學成歸來，於香港浸會大學任教，引進西方經典話劇與百老匯音樂劇。他的座右銘「只要真心喜歡一件事，所付出的精神及時間也是值得」影響很多後輩。
King Sir與好友、「香港業餘話劇社」其中一位創辦人慧茵，中學時代一起學習話劇。她指：「當年香港冇乜人睇話劇。係King Sir推廣話劇，我哋仲話第時喺天堂再做戲。」
跳舞出眾引女仔埋身
另一位King Sir好友、孫中山曾姪孫孫必勝，憶述King Sir運動叻，跳舞又叻：「不過佢跳舞唔係為交際，因為舞台劇要有十八般武藝。亦因為跳舞，有女仔成日搵佢，不過佢嫌人煩，叫我出去坐喺佢兩個中間。」孫必勝指King Sir為人有義氣有誠信，甚少講人壞話，交朋友要求對方爽朗大方。片段中，黃淑儀亦大讚King Sir能夠準確地捕捉演員表情反應。
舞台燈再亮起，見杜琪峯坐在舞台上的椅子，他感謝當年由King Sir帶他去利舞台，令他由第一份工做到依家，「多謝King Sir嘅啟蒙。」
四十多歲曾想退休
四十多歲時，King Sir本來想退休。此時，香港計劃建演藝學院，他於1983年6月獲邀加入籌備團隊，並擔任戲劇學院創院院長長達18年。香港能夠有一間正規的戲劇學校，是King Sir一生的心願。
「一張櫈就可以做戲」
King Sir全心奉獻舞台，更將戲劇帶入電視界，創辦TVB藝員訓練班與香港演藝學院戲劇學院，培育了無數演藝人才。他明瞭世上沒有百分百完美，只在有限條件下，做到最好，「有一張櫈我就可以做戲」。
香港話劇團藝術總監毛俊輝上台向恩師致謝。他17歲入讀浸大，每星期最期待就是上King Sir的課堂。他讚賞對方一生用精力、愛、關懷及青春，傳承下一代。面對不捨，在台上的陳國邦不禁灑淚。