施南生離世｜陳德森3個月前曾通電建議另類療法 陳志雲：相信佢無遺憾

HOY生死教育節目《關於．快樂的死亡2》將於7月 19 日起載譽歸來，第二季的受訪嘉賓陳志雲、導演陳德森、資深藝人陳友、基督教漸凍人關愛協會創會會長暨總幹事梁培基、法醫人類學家李衍蒨，以及鐘錶品牌創辦人沈慧林，今日現身午宴記者會，與兩位主持人鄭家成和敖嘉年率先劇透精彩內容，並播放精華片段，其他受訪藝人包括唐詩詠、陳錦鴻及「泳壇女神」歐鎧淳等。

人生似罐頭有限期 陳志雲陳志雲認為告別應該以慶祝的態度迎接，雖難免感哀傷和不捨，但切勿讓自己沉溺於悲傷情緒。他憶述早於讀中學時已首次接觸死亡，坐隔籬位的同學因游泳活動溺斃，慶幸雙親開明地跟他討論生死，「我屋企人好開通，飯桌上已同我討論死亡或身後事。我覺得人生就好似食物或罐頭，一定有限期，過咗限期就完，只係唔知限期係幾時，有時好早、有時好遲。既然有限期，就更加珍惜每一秒每一分嘅生命，令到限期嚟嘅時候，可以無憾。」陳德森亦認同，最重要是如何令自己活得無悔。

拍足七日通宵臨時要補戲 難忘施南生動之以前 談到施南生離世，陳德森曾與施南生共事6年，「佢真係死而無憾，佢係好let go。」他透過徐克獲悉施南生患病，本欲介紹另類療法，但徐克話佢已接受緊治療，唔想再做其他治療。」至於最後一次接觸是大約3個月前的電話聯絡。談到兩人相處的難忘記憶，陳德森最記得新藝城年代，那時拍了7日拍到通宵，要瞓片廠，最記得「有次明明午夜場上映前一日，徐克突然話唔得，星期五要補戲，點補？已經拍足7日無瞓過，大家都頽晒，跟住施南生行出嚟，就話：『大家諗下，真係要補，大家咁辛苦拍完部戲，幫下公司啦，為咗部戲，辛苦哂啦！』跟住大家都心軟。」結果就合力補拍，志雲大師追問：「到底係邊套戲？」不過陳德森就表示，新藝城年代同時拍多部戲，已經不記得是那齣戲，但當時畫面仍歷歷在目。