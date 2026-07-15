Cara Delevingne超模變脫星 大尺度登Playboy封面

現年33歲的過氣超模Cara Delevingne曾經走紅時尚界，更一度闖入荷李活影壇，分別主演電影《紙上城市》（Paper Towns）、《星際特工：千星之城》（Valérian et la Cité des mille planètes）及DC反英雄片《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad），可惜成績未如理想，近年她更轉跑道加入樂壇，以搖滾歌手姿態發展，並於各地巡迴開騷。

化身兔女郎登場

Cara Delevingne人氣已今非昔比，作風大膽的她的決定加入「脫星」行列，model時代已慣性裸露的Cara，近日為《花花公子》（Playboy）拍攝夏季封面，官方公開的照片亦頗大尺度，當中不乏露點上陣，單是封面她已全體半裸僅用單手遮住重要部位，還穿上Playboy標誌性的兔女郎裝束登場。

神級超模Kate Moss，2014年亦為《花花公子》化身兔女郎登上雜誌封面，今次輪到Cara接棒，並大方露點，她表示：「我以前在一些拍攝及電影中也曾裸露，但要為了別人而裸露時，我總覺得有點噁心。當然，這是我的個人選擇，也在我同意之下，今天拍攝玩得很開心，我從未像今天這樣自在地展現我的肉體及性魅力。」