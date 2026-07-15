ZPOT七子首出糧請家人食飯 Dave孖Cow齊齊落男兒淚

其中，周德誠（Cow）帶了家姐前來餐廳，並在蛋糕碟上寫「好快養埋你」，Cow向家姐告白：「我依個叫做包養檸檬蛋糕，希望我快啲搵多啲錢，完成你嘅夢想，等你唔使做喇！希望你enjoy。」陳廷羲（Ian Hannz）婆婆接著向Cow的家姐說：「佢話包養你，即係叫你唔好嫁呀！」見家姐笑得面紅耳赤，Cow大擔回應：「遇到個好嘅就可以嫁，唔係呢就，我養你！」Cow指今次請家姐食飯很重要，更含淚訴說：「依排真係好忙，連瞓嘅時間都冇，又會擔心自己上台表現，依排真係好少同佢傾偈，好難得可以同佢見面，仲係可以借返工嘅時間見到佢，唔需要急住走返去瞓覺，第二日又要去趕call time，喺佢隔籬嗰陣會好放鬆，好想同佢留耐啲。」

Dave歉疚：平時屋企冇句好說話

而帶妹妹來餐廳的Dave亦流下男兒淚：「平時喺屋企冇句好說話，我知你哋都好錫我㗎。」Dave妹妹指：「通常啲嘢在心中，好少講出口。但係佢出咗道之後，我有係咁意對佢好返啲，我驚佢出邊俾人蝦呀嘛，仲有想佢覺得呢個世界係溫柔啲。」而同樣帶妹妹來餐廳的Gordon笑言：「前兩個都喊，我有啲壓力呀。我哋chill啲好唔好啊？多謝你同媽咪出道之後都一路有支持我，雖然我唔會成日攞呢啲嘢出嚟講，但係其實我係心存感激，好多謝你哋㗎，過完今日之後我唔會再講㗎啦。」