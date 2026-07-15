鍾景輝離世丨 陳國邦心痛灑淚為King Sir演最後一場舞台劇(有片)

陳國邦與太太羅敏莊今日到香港演藝學院出席鍾景輝追思會。陳國邦談起King Sir時雙眼通紅，羅敏莊指老公收到King Sir離世消息時，情緒崩潰。 陳國邦表示香港戲劇、表演藝術人士或多或少都有聽過King Sir的教導，特別自己是演藝學院學生，King Sir對他的影響非常深。談到在台上演出的一場戲，他指是King Sir生前最愛的其中一套戲叫《小城風光》，所以大家都以此為主題，而自已就扮演一個劇場經理，貫穿所有學生、朋友及受他影響的業界有份量前輩、演員，讓他們分享對King Sir的感情。

有幸連續8年合演《相約星期二》 阿邦自言是芸芸學生最幸運一個，因為曾一齊演出舞台劇《相約星期二》，連續演出七、八年，「成套戲得兩個人，我係飾演學生，一個係飾演老師嘅鍾景輝先生，佢拖住我隻手去好多唔同地方演出。呢個係其他學生好羡慕。」他坦言這七，八年如要分享的事實在太多，難以三言兩語交代。 他透露King Sir近年身體抱恙，但每日都有學生輪流探望，「我哋有個group，有個人會把守住個人數，驚太多人老師應付唔到。」

擰轉面泣不成聲 當提到他跟King Sir感情如此好，今場演出要抑壓自己情緒，是否最有壓力的一次，阿邦雙眼通紅說不下去，一度要擰轉面要由羅敏莊幫口。她指老公一直都擔心控制不到情緒，「佢好容易喊，唔止我老公，好多台前幕後，大家彩排最後見到King Sir嘅相，大家都崩潰咗，好感動。阿邦哽咽表示當與同學朱仔、謝君豪等一齊排戲時，彷如回到40年前，一齊懷緬King Sir，過程有笑有淚，「當然專業演出，每個人都會控制自來情緒，但去到有啲位，演出過咗啦，大家多謝King Sir嘅時候⋯⋯」阿邦再度哭起來。