陳德森陳志雲笑談搞死後派對 爆關錦鵬曾鬧陳自強對成龍太好(有片)

HOY生死教育節目《關於：快樂的死亡2》載譽歸來，將於7月 19 日起播出，第二季的受訪嘉賓陳志雲、陳德森、陳友今日現身午宴記者會，與兩位主持人鄭家成和敖嘉年率先劇透精彩內容。陳德森重提拍2003年籌拍《十月圍城》期間患嚴重抑鬱症，「好驚面對死亡，想自殺，甚至他殺，的士慢啲都想打佢。」其及母親中風昏迷，胞姊患上癌症，種種不幸導致抑鬱症於5年後復發，此後對生死有另一番體會，「我唔會再瞻仰遺容，我會記得上次一齊飲酒或去旅行的最後個樣，因為(遺容)通常唔好睇。」故此他已表明不會讓人瞻仰遺容，反建議搞死後派對。

原來陳德森曾為已故好友陳自強舉辦死後派對，由於陳自強好酒，他邀請出席的好友們自備最好的酒，他就準備小杯讓到場朋友向陳自強敬酒，「每人講一分鐘，無論讚或彈陳自強都好，拍片燒俾佢，岑健勳講咗3分鐘都未完，關錦鵬問：『你做咩對成龍咁好，你對自己好啲呀嘛！」總之將對佢嘅感覺講出嚟，如果佢喺度會好開心，因為佢知道自己仲有一班好朋友，呢個就係我對死亡嘅處理。」志雲大師認為若能在生前搞告別會更好，陳德森反問：「點解一定要去殯儀館、點解要瞻仰遺容？我記得睇到陳木勝個樣好唔開心，因為瘦到似骷髏骨。」他又即場示範獨門的解憂方法，帶領眾人一齊高呼3聲「哈哈哈」，最重要是令自己每天都過得開心。

兩度抑鬱症 感悟生死

陳志雲和陳德森受訪分享對生死的看法，兩度患上抑鬱症的陳德森，自言已欣然面對死亡，「你愈害怕一樣嘢，就愈會侵蝕你。我好鍾意聖嚴法師幾句說話：『面對它、處理它、接受它、放下它』。」他坦言近月接連有朋友、前輩等離世，早已作好心理準備。至於抑鬱症情況，陳德森坦言沒法「痊癒」，最重要是學習面對，「唔好俾佢控制你，你好控制佢。」

兩人表示已安排身後事，陳志雲已立平安紙、遺囑及預設醫療指示，連靈堂播放的相片亦已挑選。陳德森就希望舉行「死後派對」，讓好友們相聚分享要跟他說的話，希望預早剪輯生命中喜樂哀樂的真實時刻，在死後派對播放。志雲大師就笑言Why not both，既想搞生前告別式，又想搞死後派對，更建議：「可以自己拍一段片：『當你睇到呢條片時，我已經離開咗世界，唔好以為我聽唔到你講嘢，我乜都聽到晒！』」兩人隨即爆笑。