鍾景輝離世丨蘇玉華哽咽憶King Sir 銘記人生教晦 潘燦良：香港少咗一位好偉大嘅前輩

潘燦良與蘇玉華今日到演藝學院出席鍾景輝的追思會。被問到一眾學生會做些甚麼，蘇玉華坦言很傷心及不捨，她更因為太傷感一度說不去，著潘燦良回答下去。 潘燦良說：「我諗最大損失嘅，唔係淨係我哋學生覺得失去咗一個老師。我自己覺得好似香港少咗一位好偉大嘅前輩，呢個係屬於所有香港人嘅。因為我哋係佢嘅學生，我哋好多前輩都係King Sir嘅學生，其實好多佢教出嚟嘅人，都係為香港做咗好多嘢，建立咗香港今日嘅演藝事業。」

他表示雖然痛失了一位老師令人婉惜，但明白生老病死是人必經的階段，自己會把King Sir的教導永記於心。他又謂若未來有機會當老師，他希望能將在King Sir 身上學到的東西傳承下去：「我覺得曾俾King Sir 教過嘅學生，每一個都會想承傳佢呢一生人所做到嘅所有咁重要嘅功績，我哋應該要出一分力。」 問到他最想把King Sir那些東西傳授予後輩，他說：「演藝上、表演技術上，大家睇我哋做啲咩都可以印證到，但我覺好多大家未必睇到嘅，就係King Sir 教我哋對於演藝事業嘅嗰種尊重，同埋作為一個演員或者藝術工作者嘅嗰種態度。應該要用點樣嘅真誠為演出，出一分力，透過藝術讓觀眾，人生要如何走更好的路。

蘇玉華續指戲劇理論可以從書本或前輩身上看到，但King Sir最珍貴之處是身體力行，示範給大家看作為一個表演者、演員、藝術工作者，應該要有的態度及專業精神。 她感恩自己20歲時就認識當時擔任院長的King Sir，一路跟隨他學習，視他為自己的榜樣。她說：「我覺得佢真係喺我哋每一個學生嘅心目入面，都擺咗粒種子喺度。而嗰樣嘢係永遠都會不斷喺度成長、不斷發芽、不斷開花結果。我相信呢個就係佢留俾我哋最珍貴嘅嘢。」

探問人生意義 問到King Sir那些說話影響她最深，蘇玉華表示問過King Sir「人生的意義是甚麼麼？」他回答說「喺有限嘅生命入面，如果我哋可以不斷去幫助別人、去成就別人，呢個佢認為就係人生嘅價值、人生嘅意義。」她直言這句話深深影響了她如何體驗自己的人生。 尊重藝術工作者 但會發脾氣 潘燦良指King Sir 非常尊重每一位藝術工作者，無論學生或演員做得不夠好，也從來不會罵，而是用一種非常紳士的方式去引導，並想盡辦法保護對手、搭檔及學生，「佢好明白要尊重藝術工作者，唔會傷害你，會用合適嘅方式表達。唔止係老師愛錫學生咁簡單，而係對每一個人嘅尊重。」