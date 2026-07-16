陳德森直指動作片曾輕視劇本交行貨 預告8月將落實《1941》陣容

陳德森和陳志雲昨日(14日)出席HOY生死教育節目《關於：快樂的死亡2》記者會，陳德森早前透露與錢嘉樂籌劃新片《1941》，為香港動作特技演員公會籌款，資助老弱的武師及動作演員班底生活，希望重振香港動作電影風光。問到進展時，他卻說，「最近想放開一下，去長假期旅行。」不過籌備工作仍繼續，談到新戲卡士巨星雲集，包括古天樂、張家輝、吳彥祖、佘詩曼，以及兩位新一代的年青演員。陳德森表示這幾日將會落實演員名單，「呢幾日同投資方簽約，演員已有共識，(阿佘等會參演？)一日未簽約都未落實，但傾向，有意願的，因為套戲都幾有意義，應該8月內會落實。」陳志雲自言近日學催眠和兩種語言，陳德森笑言可安排志雲大師客串演催眠師，陳志雲自推薦演死屍，果然百無禁忌。