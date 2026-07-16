陳德森直指動作片曾輕視劇本交行貨 預告8月將落實《1941》陣容

陳德森和陳志雲昨日(14日)出席HOY生死教育節目《關於：快樂的死亡2》記者會，陳德森早前透露與錢嘉樂籌劃新片《1941》，為香港動作特技演員公會籌款，資助老弱的武師及動作演員班底生活，希望重振香港動作電影風光。問到進展時，他卻說，「最近想放開一下，去長假期旅行。」不過籌備工作仍繼續，談到新戲卡士巨星雲集，包括古天樂、張家輝、吳彥祖、佘詩曼，以及兩位新一代的年青演員。陳德森表示這幾日將會落實演員名單，「呢幾日同投資方簽約，演員已有共識，(阿佘等會參演？)一日未簽約都未落實，但傾向，有意願的，因為套戲都幾有意義，應該8月內會落實。」陳志雲自言近日學催眠和兩種語言，陳德森笑言可安排志雲大師客串演催眠師，陳志雲自推薦演死屍，果然百無禁忌。
從劇本開始
近日《火遮眼》備受荷李活推崇，鄭保瑞執導的《九龍城寨之終章》和甄子丹自導自演的《John Wick》外傳，都正在拍攝中，談到港產動作片的前景，陳德森認為香港的動作片向來受全世界備受注目，「不過有段時間只掛住動作，冇去兼顧劇情，而家要一齊並重，或者動作要嘗心悅目，但有段時冇做到，行貨動作，總之有槍戰飛車拳腳爆炸就算交貨，令觀眾討厭呢件事，所以一定要由一劇之本，劇本開始做好。」