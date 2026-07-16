日落下的彩虹｜夏雨首度父子檔拍劇 黃奕晨：氣氛緊張尷尬

ViuTV劇集《日落下的彩虹》以7個發生在彩虹邨的故事，透過不同人物的阡陌交錯，寫下香港人的屋邨情懷，紀錄進入清拆倒數階段的彩虹邨面貌。劇集結集吳浣儀、郭鋒和夏雨等前輩們，夏雨更首度與兒子黄奕晨(Dixon)同場拍劇。

劇中Dixon、陳欣妍(Shirley)飾演年輕夫妻與夏雨、郭鋒組成一對鬥氣親家。夏雨笑言雖然首次父子合作感到新鮮，但沒有覺得特別：「未曾同佢拍過戲，但在我嚟講冇咩特別，因為我而家呢到嘅身份就係做呢個戲嘅角色。每一個人都係，入到嚟就投入咗你嘅角色，唔應該記返喺戲外面嘅身份。排戲、演戲嘅時候就喺角色裏面。我係比較容易投入同埋抽離嘅人，所以覺得係有啲新鮮感」。不過Dixon就大爆同場工作時感覺夏雨緊張和尷尬，尤其是當給予指導的時候。他笑言在片場中，二人因尷尬而甚少溝通：「喺片場我同我老竇係唔講嘢㗎，係會尷尬嘅嗰下。但我同鋒哥(郭鋒)好多嘢講㗎。我有嘗試叫埋佢入嚟一齊傾㗎，但係好似冇乜反應。」