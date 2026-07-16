鄭秀文「餅印家姐」激罕曝光，顏值爆燈獲激讚：一家都是美人

樂壇天后鄭秀文（Sammi）一連三場《You&Mi答謝會》早前在啟德主場館圓滿結束，老公許志安上台力撐之餘，向來低調的兩位親家姐亦罕有現身觀眾席，被歌迷一眼認出。而家姐們因與Sammi五官極度相似，加上舉止親切，瞬間成為網絡熱話，讓外界驚歎鄭家基因強大。

親切零架子

Sammi這次答謝會叫好叫座，兩位家姐現身低調支持。有歌迷在場內發現其中身穿白衫家姐未有螢光棒，立即遞上一支，更笑說對方「帶了一個回家」，家姐則甜笑道謝。散場時，歌迷向她們高呼「家姐」，兩人亦回頭揮手，穿白衫家姐更回應「Bye bye」，毫無天后家人架子，亦有網民認出，穿著藍色碎花衫的是Sammi三家姐。

餅印家姐

相關片段在網上流傳後，網民紛紛聚焦家姐的高顏值，留言讚嘆：「一家都是美人！」、「側臉像Sammi」、「確實像，很和藹可親的感覺」。其中白衫家姐、盤起頭髮，笑起來的神情與Sammi十足「餅印」。有歌迷興奮分享偶遇細節：「Sammi的大家姐人好好哦，姐姐和Sammi好像喲！人也特特特友善！因為不能合照，還不停給我說不好意思！」。