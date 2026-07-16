何超欣極低胸倒奶慶生 「最強學霸」戴頭盔貼地落工地考察

現年27歲的已故賭王何鴻燊孻女何超欣(Alice)，向來才貌兼備，除曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」之外，更是一名學霸，先後取得美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，其後在清華大學碩士畢業，現獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官。近日，何超欣補祝生日，以極低胸黑色短裙性感登場，身旁更有超巨型玫瑰花束，儀式感滿滿。

大晒弗爆身材 何超欣在社交網分享慶生照，並感性寫道：「繁花似錦又一歲。終於閒下來補過一下上月生日。表弟也生日快樂哦～」相中，見她身穿一襲極低胸黑色短裙，大露白滑香肩與修長美腿，貼身剪裁盡顯其S形線條。其中一張俯身吹蠟燭的照片，更將其豐滿上圍及深邃事業線表露無遺。現場還擺放了一束巨型紅玫瑰，非常搶鏡。她亦與一名男伴頭貼頭合照，引來網民紛紛猜測是否男友，但估計男子正是文中提及的表弟。

