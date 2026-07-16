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娛樂
出版：2026-Jul-16 13:29
更新：2026-Jul-16 13:29

非份之罪｜陳煒演活「可憐人奸角」勁專業 20秒癲癇抽搐慘死街頭

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陳煒「演技女王」當之無愧。

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由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的TVB劇集《非份之罪》，當中引爆連環熱話的單元《一億殺機》昨晚（15日）終迎來結局，幾經轉折，原來親手殺死聰B（施焯日飾）的，是親生媽媽悅萍（陳煒飾）。當真相揭出，悅萍企圖捲巨款畏罪潛逃期間，卻因妊娠毒血症引發癲癇發作，在人來人往的大街上倒地瘋狂抽搐並死亡，情景蒼涼。

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憑《一億殺機》演出贏盡好評的煒哥，最後一幕依然發揮其專業精神及演技，長達20秒的抽搐場面，除了肢體上的痙攣、眼神上的死寂，到最終死不瞑目地流下的最後一滴淚，陳煒演技贏得觀眾及網民注意，有人亦指地下勁污糟，大讚煒哥相當專業。

煒哥在劇中角色夠立體，一個原本善良的女人，為生計嫁入了問題多多的有錢家庭，老公智商得8歲、被老爺硬上發生關係、日夜被奶奶針對，自己又面對一身的債務及要承受愛情的遺憾，最終因為想償還自己，對巨額遺產產生了不應有的貪念害人害己。紮實地道盡人性的劇本，配以陳煒的加持，令奸角也難得地獲得了觀眾高度的同情。

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除了陳煒，劇中其他演員徐榮、林秀怡及昨晚只在回憶場口出現的施焯日也獲得好評，而近年甚少演出劇集的林秀怡，因大幅躍進的顏值而成功搶fo。昨晚，林秀怡最感人的演出，是她將聰B臨死前訂購的高級披肩、含淚送給「嫲嫲」盧宛茵，並與盧宛茵相擁痛哭一幕，二人極富感染力的喊戲，配以施焯日天真有愛的VO：「嫲嫲，你唔好嬲我啦！嬲人好傷身㗎，呢條名牌披肩雖然好貴，不過質料好好，我知你一直唔捨得買，等我繼承咗爺爺嘅遺產，我應承你以後你鍾意咩嘢，無論幾貴，我都會買俾你。」另外，徐榮在昨晚一集聞悉煒哥死訊後，低頭傷感地淡淡道出：「咁即係佢都離開咗我哋，變咗粒星星？」然後抱著掛念望天一幕，同樣大放洋蔥，而聰B將手錶較快十分鐘、令煒哥「搶遺產」大計只差一步的設計，亦令網民驚嘆。

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