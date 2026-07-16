非份之罪｜陳煒演活「可憐人奸角」勁專業 20秒癲癇抽搐慘死街頭

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的TVB劇集《非份之罪》，當中引爆連環熱話的單元《一億殺機》昨晚（15日）終迎來結局，幾經轉折，原來親手殺死聰B（施焯日飾）的，是親生媽媽悅萍（陳煒飾）。當真相揭出，悅萍企圖捲巨款畏罪潛逃期間，卻因妊娠毒血症引發癲癇發作，在人來人往的大街上倒地瘋狂抽搐並死亡，情景蒼涼。

憑《一億殺機》演出贏盡好評的煒哥，最後一幕依然發揮其專業精神及演技，長達20秒的抽搐場面，除了肢體上的痙攣、眼神上的死寂，到最終死不瞑目地流下的最後一滴淚，陳煒演技贏得觀眾及網民注意，有人亦指地下勁污糟，大讚煒哥相當專業。

煒哥在劇中角色夠立體，一個原本善良的女人，為生計嫁入了問題多多的有錢家庭，老公智商得8歲、被老爺硬上發生關係、日夜被奶奶針對，自己又面對一身的債務及要承受愛情的遺憾，最終因為想償還自己，對巨額遺產產生了不應有的貪念害人害己。紮實地道盡人性的劇本，配以陳煒的加持，令奸角也難得地獲得了觀眾高度的同情。