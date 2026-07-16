雲浩影Cloud為新歌MV苦練舞功 與黃溢濠浪漫偶遇竟變「摧花賊」

雲浩影Cloud配合新歌《我想和你虛度光陰》，換上全新亞麻子髮色，在炎夏往赤柱外景拍MV。為了上演男女主角在街頭偶遇一舞定情的浪漫畫面，Cloud與黃溢濠苦練舞功。問到可有機會現場欣賞到二人共舞，Cloud說：「會唔會Live？嗯！我覺得好難，因為要搵番個男主角。」但身旁的黃溢濠馬上說：「我可以呀，睇吓個歌手會唔會邀請我囉！」

點名 黃溢濠做男主角

Cloud的新歌《我想和你虛度光陰》曲風清新輕快，，由Hans陳思翰、袁景翔、王璠作曲，陳詠謙填詞，作無間的蘇道哲編曲和監製。她表示，「呢首歌俾人一個好開心嘅感覺，好自在好自由，所以想藉住呢個MV去排吓舞、郁多啲，同埋構思呢個MV嘅時候我覺得係要有一個男主角，因為我想呢個MV有啲戲劇嘅成份，有啲LaLa Land嘅感覺，要搵個男主角有啲型、又幾靚仔、有啲Charm、笑起上嚟好好睇嘅男仔，所以搵咗黃溢濠。」

被Cloud點名合作，黃溢濠大爆被邀請時的趣事，「當時我哋好random咁撞到，佢第一句就問我你識唔識跳舞？我話我唔識，但我可以學，可以好快學到，跟住佢就：嗯！咁我諗吓先啦！」Cloud接著說：「我真係咁講嘅，因為佢好認真咁問我要跳到咩程度，好上心，好認真咁對待呢件事，我就話唔使練好多㗎咋，但我哋都練咗好多堂。」