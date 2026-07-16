雲浩影Cloud為新歌MV苦練舞功 與黃溢濠浪漫偶遇竟變「摧花賊」

雲浩影Cloud配合新歌《我想和你虛度光陰》，換上全新亞麻子髮色，在炎夏往赤柱外景拍MV。為了上演男女主角在街頭偶遇一舞定情的浪漫畫面，Cloud與黃溢濠苦練舞功。問到可有機會現場欣賞到二人共舞，Cloud說：「會唔會Live？嗯！我覺得好難，因為要搵番個男主角。」但身旁的黃溢濠馬上說：「我可以呀，睇吓個歌手會唔會邀請我囉！」
點名黃溢濠做男主角
Cloud的新歌《我想和你虛度光陰》曲風清新輕快，，由Hans陳思翰、袁景翔、王璠作曲，陳詠謙填詞，作無間的蘇道哲編曲和監製。她表示，「呢首歌俾人一個好開心嘅感覺，好自在好自由，所以想藉住呢個MV去排吓舞、郁多啲，同埋構思呢個MV嘅時候我覺得係要有一個男主角，因為我想呢個MV有啲戲劇嘅成份，有啲LaLa Land嘅感覺，要搵個男主角有啲型、又幾靚仔、有啲Charm、笑起上嚟好好睇嘅男仔，所以搵咗黃溢濠。」
被Cloud點名合作，黃溢濠大爆被邀請時的趣事，「當時我哋好random咁撞到，佢第一句就問我你識唔識跳舞？我話我唔識，但我可以學，可以好快學到，跟住佢就：嗯！咁我諗吓先啦！」Cloud接著說：「我真係咁講嘅，因為佢好認真咁問我要跳到咩程度，好上心，好認真咁對待呢件事，我就話唔使練好多㗎咋，但我哋都練咗好多堂。」
為MV上5日跳舞堂
Cloud坦言入行以來，從未試過為一個MV前前後後上了5天跳舞堂，「溢濠係一個超認真同埋好謹慎嘅人，我上第一堂跳舞堂，當時剛剛搵佢，佢已經主動問我可唔可以嚟睇？後來我見到佢個樣好擔憂，我冇見過佢咁擔心。」黃溢濠坦言與舞蹈這回事有一段距離：「到後來睇完Cloud跳舞，覺得都可以handle到，所以冇之前咁大嘅顧慮，同埋睇到係練得到嘅嘢，唔係要我個頭喺度轉，加上因為個MV有跳舞，所以我好想接，頭先都講我係唔識跳舞，但我就係想學吓。」
跳到大汗淋漓
MV中拿著玫瑰花的Cloud街頭浪漫偶遇黃溢濠，一見鍾情，與21位dancers一起街頭跳舞。但Cloud常常不小心整斷花束，被現場工作人員取笑她是「摧花賊」。每一次完成拍攝，兩人都會主動睇playback（拍攝回放），希望盡力改進動作和表情，即使每take都不斷抹汗補妝，但仍專業地堅持拍十幾次。 跳到滿頭大汗的Cloud笑言：「頭先好奇怪，點解溢濠咁大力轉我呢？平日排舞都唔係咁，原來佢想搬番我個樣去cam(鏡頭），但其實我哋係唔使望cam，但一個專業嘅演員，係需要眼顧四方。」