非份之罪｜新單元取材2017年「金正男機場遇刺案」 吳偉豪破格演渣男孖胡敏芝快閃觀塘谷劇

吳偉豪孖胡敏芝觀塘快閃大玩Black Magic。

TVB另類寫實劇集《非份之罪》，逢星期一至五晚八點半翡翠台播出，主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。今晚（16日）全新單元《危險遊戲》正式登場，取材自2017年震驚全球的「金正男吉隆坡機場遇刺案」。2017年2月13日，朝鮮最高領導人金正恩同父異母長兄金正男，在馬來西亞吉隆坡國際機場準備登機前往澳門時，突遭兩名女子接近，並被一塊沾有聯合國禁用「VX神經毒劑」的布蒙臉抹面，中毒後於送院途中不治，事件震驚國際。

至於「行兇」的印尼籍與越南籍女子，事後一直大呼冤枉，並堅稱是被「朝鮮特工」誘騙，以為是在參與電視真人騷整蠱人惡作劇，對VX劇毒毫不知情。最終，在兩國政府外交游說下，馬來西亞檢方於2019年撤銷或改控較輕罪名，兩人先後獲釋返國。