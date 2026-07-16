愛‧回家｜呂慧儀「打回原形」卸走熊若水gel甲 暗示姚焯菲隨時現身結局篇

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》鐵定7月畫上句號，在劇中飾演「熊若水」長達10年的呂慧儀，近日頻頻透過社交網與觀眾分享感受。她一方面剖白對編劇組的由衷敬佩，感激團隊寫了接近3,000集故事；另一方面亦揭開一個鮮為人知的小秘密，原來為徹底投入角色，她的指甲造型多年來從未變過。 低調功臣終露面 呂慧儀在社交網公開與罕有露面的編劇組合影，她表示：「不知道他們的腦洞到底有多大，能寫出接近3000集的故事。他們總是躲在編劇房裏奮鬥，有時剛巧上去拎劇本經過，會聽到噼噼啪啪的打字聲，也有時會聽到他們哈哈大笑的聲音，然後就會收到搞笑搞喊搞怪搞鬼的劇本。而我就像小粉絲般期待，當有新劇本出就追着看，不經不覺也看完了這個長篇的故事。」

十年堅持告一段落 呂慧儀更特意公開編審和編劇的名單，寫道：「是值得被記下來的名字。」並衷心表示：「謝謝你們創下如此佳績，也謝謝你們的『腦力』陪伴了我好多好多個晚上。這邊畢業了，期待你們在新的崗位上繼續加油。」短短數句，道盡她對這個團隊的不捨。 除了感謝夥伴，呂慧儀亦自揭一個維繫多年的角色秘密。她指為了「熊若水」，自己竟然把同一款美甲樣式維持了整整10年。隨着拍攝工作正式落幕，她便到美甲店卸下那雙舊甲，換上全新設計，她表示：「因為水水這角色堅持了10年整甲，今日就拆一吓整返自己喜歡的款式氹自己開心。」這個微小而隆重的轉變，正好為她這段長達10年的旅程劃上句號。

今日呂慧儀出席宣傳活動時，頭髮已經換了別的顏色，由昔日的淺啡帶紅變成highlight，指甲也換上她喜愛的顏色，她笑得非常開心並謂︰「哈哈！我整番自己鍾意嘅髮色，指甲都係自己鍾意嘅顏色！哈哈！長腳蟹返嚟啦！」她續指「熊若水」整的gel甲都是自己喜歡的顏色，但顏色都是以角色為重，「演員始終要以演嘅角色為重，如果係一個名媛或者好貪靚嘅人，唔整gel甲又講唔過去！所以我係好堅持呢啲小細節。」她坦言「熊若水」整的gel甲是角色喜歡的開心顏色，而且比較薄身，自己則愛厚身的gel甲。