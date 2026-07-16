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娛樂
出版：2026-Jul-16 18:00
更新：2026-Jul-16 18:00

陳柏宇紅館演唱會最後倒數 閉關練歌舞大嘆：好掛住老婆同兩個女

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陳柏宇為紅館演唱會閉關練歌排舞。

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Jason陳柏宇將於7月18至20日一連三日舉辦其個人第三次紅館演唱會《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱會》，Jason除了密密練歌，更會再次挑戰他稱為「郁吓」的跳舞環節：「呢段時間都忙緊一直練歌、練舞，希望到時畀到驚喜大家啦！」問到演唱會在歌單與舞台設計上的心思，Jason雖未有劇透太多細節，但明言演出的敘事架構將極具巧思。Jason僅透露：「演唱會圍繞住『人生四格』呢個主題去講一個故事。至於個故事係講咩呢，就留返大家入場睇啦！記得準時8點15分入場啦。」

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經常與家人分享天倫之樂的Jason，為了能百分百投入排練，決定實行「閉關」計劃，暫時搬離家人，入住酒店專心準備。「為咗可以專注啲，所以搬咗出嚟酒店住，都好多日冇見過屋企人啦，好掛住老婆同兩個女！」Jason為了今次演唱會付出許多心力和時間，務求為樂迷帶來最精彩的演出。

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親臨20周年展覽

除了Jason積極籌備演出外，一眾陪伴他走過20載的忠實歌迷亦極具心思，特別自發籌辦了「陳柏宇20周年展覽」。展覽將於7月13日至 20日在紅磡置富都會商場7樓中庭舉行，現場免費入場（扭蛋機及即影即有體驗除外）。Jason坦言知道有這個「大壇嘢」後既感動又驚訝，揚言再忙也一定要親自到場支持，回饋大家的愛：「知道fans搞咗個exhibition，點都要落嚟打個卡，睇吓佢哋係點記錄我嘅廿周年，同埋答謝佢哋嘅心血同支持。」Jason在忙於準備演唱會之餘，仍不忘背後默默付出的一眾忠粉，難怪粉絲們為支持偶像同樣盡心盡力。

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