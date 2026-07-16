陳柏宇紅館演唱會最後倒數 閉關練歌舞大嘆：好掛住老婆同兩個女

Jason陳柏宇將於7月18至20日一連三日舉辦其個人第三次紅館演唱會《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱會》，Jason除了密密練歌，更會再次挑戰他稱為「郁吓」的跳舞環節：「呢段時間都忙緊一直練歌、練舞，希望到時畀到驚喜大家啦！」問到演唱會在歌單與舞台設計上的心思，Jason雖未有劇透太多細節，但明言演出的敘事架構將極具巧思。Jason僅透露：「演唱會圍繞住『人生四格』呢個主題去講一個故事。至於個故事係講咩呢，就留返大家入場睇啦！記得準時8點15分入場啦。」

經常與家人分享天倫之樂的Jason，為了能百分百投入排練，決定實行「閉關」計劃，暫時搬離家人，入住酒店專心準備。「為咗可以專注啲，所以搬咗出嚟酒店住，都好多日冇見過屋企人啦，好掛住老婆同兩個女！」Jason為了今次演唱會付出許多心力和時間，務求為樂迷帶來最精彩的演出。