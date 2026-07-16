吳綺莉首揭27年恩怨內幕 爆成龍當年逼墮胎「生下也絕不負責」

當年成龍與吳綺莉的婚外情震驚演藝圈，女方在1999年誕下「小龍女」吳卓林，但成龍至今從未與女兒相認，各種傳言甚囂塵上。昨日（15日），53歲的吳綺莉於直播中，首度剖白這段糾纏27年的恩怨，不但推翻坊間「成龍要求驗DNA被拒」之說，更揭露當年懷孕初期成龍要求她墮胎，並明言若她執意誕女，將絕不承認亦不會負上父親責任。
親否認驗DNA傳聞
直播中，吳綺莉對流傳已久的親子鑑定傳聞直接闢謠，斬釘截鐵地說：「成龍那邊從來沒有任何一個人叫我做過親子鑑定。」她解釋自己由始至終的想法：「不管在哪個年代，大家決定分開，如果那個女的決定要這個孩子的話，那跟那個男的還有啥關係呢？每個人的決定，大家都要互相尊重，我覺得我自己的女兒，我為甚麽要（做親子鑑定），也沒有人問過我。」她透露，自決定獨自誕女後，便認定「孩子已經跟男方沒有任何關係」，根本沒必要驗DNA，亦從來無人向她提出這種要求。
斥造謠者超越底線
談及與成龍破裂的導火線，吳綺莉自爆早於1999年懷孕初期，二人已決裂。她憶述成龍得知她懷孕後，第一反應是要她放棄孩子，更強硬表態指她若堅持生下，他絕對不會承認這個孩子，亦不會承擔任何做父親的責任。此後，二人彼此再無往來，而她一直靠一己之力撫養吳卓林，成龍從未給予經濟資助，她亦從未索取過一毫子撫養費。
對於，一直以來不實傳聞，甚至有人指控她私生活不檢點，吳綺莉在直播中難掩怒火，直斥：「你說你們要流量沒問題，這些我都全部交給律師，誹謗別人。」並表明某些抹黑已超越其底線：「如果我現在要結婚，我怕甚麽告訴你呢」，強調自己事無不可對人言，無懼中傷。