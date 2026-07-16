周國賢開show歌迷Encore兩次先肯走 唱腔大改挑戰高音so easy

周國賢（Endy）一連四場全企位音樂會《周國賢 Disconnect to… Reconnect Unplugged Live》，昨晚（15日）於新蒲崗Portal正式揭幕。全場五百五十個企位賣到一票不剩，現場企到密密麻麻，熱氣逼人。Endy一開波便拿着結他自彈自唱，一口氣唱足十八首歌，全場氣氛由頭燒到落尾。

音樂會以劇場式表演探討科技與人性的關係。Endy分享靈感來自對先進時代的反思：若有一日全球停電，人類不能依賴AI及網絡，會變成如何？「自己一向對新事物慢半拍，懷念三十年前嗰種親手買工具、用汗水創作嘅『血肉感』。」所以今次特意安排部分環節得他一支木結他獨唱，重現當年寫歌的原始過程，之後樂手逐一加入，象徵找到理念相同的同伴。「成個故事構思來自一個未來世代（可能係2098年）嘅人，喺停電下嘅衝擊，希望2026年嘅觀眾睇完有所反思。」

唱完十八首，歌迷例牌狂嗌Encore，Endy乖乖出場，「今次呢個show係用咗一啲劇場式嘅方式去表演，鍾唔鍾意先？」全場即時尖叫回應：「鍾意！好好睇呀！好feel呀！」見反應熱烈，Endy即試水溫，「如果可以開part 2就好啦呵！」全場歡呼聲四起兼狂嗌：「好！」、「開part 2！」、「開巡迴！」Endy滿意點頭叫好，然後為歌迷送上驚喜，「跟住落嚟真係今晚最後一首歌！呢首歌我知你哋好想唱，但係應該冇人識跟住一齊唱，因為呢首歌係一首新歌，唔係《甕中之鱉》呀，呢隻歌將會係我今年第三首派台嘅歌，唔識唱就跟住跳就得㗎啦，亦都可以跟住我嘴形估吓我唱乜，我都成日唱錯嘅，哈哈。」