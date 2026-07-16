「御用工人」梁愛離世享年87歲 拒化療豁達面對︰死得快好世界

資深演員梁愛，加入娛圈後參演過多部粵語長片及影視作品，憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心。今日有報道指她在內地一老人院離世，享年87歲。據知她的家人已為她辦完身後事。製作人楊紹鴻在社交平台貼出與愛姐的最後合照，寫道：「呢次係最後一次見你，無語。親愛的愛姐，一路好走。有緣嘅話，我哋下輩子再合作。」相中見到她坐在輪椅上，身形瘦削。

梁愛去年證實確診胰臟癌，當時她豁達地表示80歲已經賺夠，拒絕電療及化療，願望是「死得快好世界」。她選擇與癌共生，稱自己會定期去醫院覆診，並表示「冇咩好擔心，唔係人人都可以活到87歲」。她透露自患癌後體重急降，體重不足70磅，但她表示胃口依然不錯，但雙腳不夠力，令她行得不好。不過，自確診患癌之後，梁愛身體愈來虛弱，無法自理日常生活，故早前已入住深圳老人院接受全天候護理。