「御用工人」梁愛離世享年87歲 拒化療豁達面對︰死得快好世界

資深演員梁愛，加入娛圈後參演過多部粵語長片及影視作品，憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心。今日有報道指她在內地一老人院離世，享年87歲。據知她的家人已為她辦完身後事。製作人楊紹鴻在社交平台貼出與愛姐的最後合照，寫道：「呢次係最後一次見你，無語。親愛的愛姐，一路好走。有緣嘅話，我哋下輩子再合作。」相中見到她坐在輪椅上，身形瘦削。
梁愛去年證實確診胰臟癌，當時她豁達地表示80歲已經賺夠，拒絕電療及化療，願望是「死得快好世界」。她選擇與癌共生，稱自己會定期去醫院覆診，並表示「冇咩好擔心，唔係人人都可以活到87歲」。她透露自患癌後體重急降，體重不足70磅，但她表示胃口依然不錯，但雙腳不夠力，令她行得不好。不過，自確診患癌之後，梁愛身體愈來虛弱，無法自理日常生活，故早前已入住深圳老人院接受全天候護理。
梁愛出生於內地，訪問時透露自小家貧，細細個已被父母拋棄，後被送到一個香港富有家庭做養女，但後來家道中落，更不時被欺負，於是12歲便離家自力更生，曾當過工廠工人及大排檔侍應、搪瓷廠工人及住家工人。至19歲時應徵做臨時演員，因而展開演員生涯。
1960年代嫁給香港著名粵語片導演及編劇左几（原名黃左基），育有一子黃森，過著富家少奶生活。1967年，受六七暴動影響，二人陷入破產困境，梁愛便重操故業當起工廠工人。1970年代，梁愛加入無綫電視，劇集裏都是擔演配角角色，有「御用工人」之稱，梁愛其後一家移民到加拿大，老公左几於1997年在加國病逝，享年81歲，梁愛當時在馬來西亞拍劇未趕及見最後一面。
梁愛於2019年跌倒受傷，兒子黃森曾從加飛回港照料，但兒子黃森返加不久便因隱性心臟病病發猝死，終年55歲。去年梁愛接受楊紹鴻的YouTube頻道訪問，談及獨自面對生死時，她不禁哽咽抹淚，表示「一條友之嘛。生生死死，都係我自己一個人，驚乜嘢啫」。她提到當年丈夫與兒子離世時，自己強忍悲痛，待獨自一人時才敢哭泣。