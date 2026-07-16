愛‧回家｜古佩玲淚眼感謝劇組支持自己 陳浚霆公開拖手力撐緋聞女友

《愛‧回家之開心速遞》今日在銅鑼灣宣傳，一班fans冒住大雨等候。久未亮相宣傳的古佩玲與「風少」陳浚霆一同現身，大會即場抽出fans跟「風素CP」玩遊戲，fans被問及有沒有說話想跟二人說時，對方表示很喜歡這對cp，覺得他們非常合襯，希望他們可以愈做愈好。

一班演員其後移師到室內接受訪問，陳浚霆、古佩玲上台影合照時，獲台下演員高呼「一對新人」，「三太」樊亦敏上台跟他們影合照時，也自嘲是奶奶跟新人合照，現場儼如婚禮會場一樣。談到二人因為拍攝《愛．回家之開心速遞》而傳出緋聞，加上二人私下相處亦非常親暱，曾拖住手出席活動，令他們的緋聞疑幻似真。問到他們是否真拍拖，二人未有回應，陳浚霆則稱不再胡亂拖別人的手，因為自己的手相當粗糙，古佩玲也認證此事，更會事前準備很多潤手霜給他。至於中途突入訪問的樊亦敏也以「小情侶」稱呼他們，指他們為演出做很多準備，下了不少苦功，希望大家可以多多支持他們。

對於網上有不少聲音指責「風素CP」是影響《愛‧回家》劇情吸引力，甚至對古佩玲有不少惡意批評，她坦言一開始有些難受，幸好身邊有很多好朋友支持。她又提到自己跟劇組上下相處得很像一家人，「呢個劇組一直都係傳遞正能量，我都希望大家睇呢套劇時候都係開心，都好有家嘅感覺。」陳浚霆表示知道很多人針對「素素」的角色搬入熊家，但他指素素並非第一人，當時仍是「鬼」的風少已經是搬入熊家，為劇組開創先河，「其實都係想話俾大家聽，大家同聲同氣，就可以係自己人，亦都係呢套劇想帶俾大家知嘅一樣嘢。」

他又讚古佩玲的內心好強大，直認自己看到有些針對性留言會感到生氣，忍不住回應，並再次讚古佩玲真的很堅強。古佩玲此時不敢哽咽說︰「真係好彩有你哋！觀眾睇到角色傳遞出嚟嘅快樂，係鏡頭之後，大家真係一家人。我好感恩可以認識到佢哋，因為佢哋係好amazing，無論我開心、唔開心，up and down永遠都有佢哋喺身邊……」此時她也忍不住轉身要整頓情緒，陳浚霆不但拖住她的手以示支持，更安慰她說盼日後有其他機會再合作，再續緣份。

最難忘二人初次接吻

問到他們最難忘哪一場戲，古佩玲表示跟「風少」第一次拍kiss戲，她表示原本拍攝的畫面充滿很多氣球令觀眾感到夢幻，但現實是因為太多氣球從四方八面衝向他們而來，令她非常害怕，而且還記得當日吃了不同口味的香口膠，確保口氣清新。陳浚霆說︰「其實拍呢啲係唔會伸脷，只係錫個咀表面，但大家都好顧及對方感受，所以做足措施。」他又笑謂自己的螢幕初吻是被古佩玲奪去。

古佩玲又提到另一場最難忘的場口是大家一齊化老妝，自己沒想過老了的自己跟嫲嫲很相似。陳浚霆指為了化老人妝，事前用了很多時間化妝，加上當時正值夏天，這個妝容令到自己很難受。他又提到有一次拍攝是在台慶正日，劇情提到他要為古佩玲擋蛋糕，當時因為有些人掉不中，最終令他由頭到腳都是蛋糕，幸得樊亦敏提供地方讓他梳洗，才令他趕及出席台慶。