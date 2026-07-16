李金凱亮相簽書會自認最輕鬆 劉洋笑王鄭浚仁一個名簽足3分鐘

《中年好聲音》歌手羅啟豪連同《中3》唱將李金凱、劉洋及王鄭浚仁一齊推出新書《中年好聲音之聲情之旅》，並舉行簽名會。歷時近2個多小時的簽書會反應熱烈，一班fans不但到場吶喊助威，更有人連掃十多本以示支持。問到四人的感受，李金凱自言四子之中自己是最輕鬆，並說︰「哈！其實我係無簽，因為我好快！我有個印！」劉洋就表示簽到手都酸痛，李金凱續說︰「劉洋好羨慕我！」羅啟豪就覺得時間很快，完全不知道簽了這麼多個鐘頭。

問到他們有沒有為今次簽書會，設計一個比較簡單的簽名，王鄭浚仁說︰「我好後悔自己個簽名有中、英文，好羨慕金凱個印，個簽名好真！」李金凱說︰「我搞個印梗係ok！你搞個印就俾人鬧啦！」劉洋在旁笑他的名字太長，並指他還要加些東西在簽名上，「我跟金凱算了一下，你一個簽名要3分鐘左右！」羅啟豪亦笑指fans去到王鄭浚仁的位置時即大塞車。

談到劉洋在書中貼了很多兒時、少年時照片，大部份都是拿住結他，他稱自己很愛彈結他唱溫柔的歌，同時也希望跟大家分享兒時成長的環境。羅啟豪在書中的照片大多時初回港留鬚樣子，他表示從英國返港要隔離14日，當時沒有剃鬚，一直留到去比賽。「當時人人都以為我是50歲，其實我係年輕啲，比賽完之後就回復青春look。」