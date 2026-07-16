江湖見｜樊少皇被阿爸督促練工無得聯誼 2歲半習武單手舉30磅啞鈴

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）兩大師兄弟攜手主持的旅遊節目《江湖見》，在少林寺一站，兩位誠意邀請了已年屆53歲的樊少皇做嘉賓，暢談以往拍劇點滴及趣事，並在鏡頭前大展好身手！樊少皇的爸爸是著名邵氏武打明星樊梅生，他自言2歲半開始學功夫，就算長大成人後，依然要在爸爸督促下練功！

他回憶兒時父親如何教他打功夫︰「佢搵條繩綁住個乒乓波係咁叫我踢，踢到個波跌咗，佢就會：『好嘢喎！仔』，跟住再（將個乒乓波）攞高啲。」在爸爸鞭策下，少皇先後學習了各式各樣傳統武術、甚至連京劇的筋斗都不放過，少皇憶述當年辛苦練功情景：「我好記得有個畫面，我喺公園嘅石板地翻筋斗，真係撞到手掌損晒，好辛苦嘅，跟住又落鵝毛大雪，好大片雪飄落嚟。」

少皇言談間又透露即使長大成人後，依然要在爸爸督促下練功：「有日『段譽』（陳浩民）打嚟叫我出去食宵夜，我話我練緊功，佢仲問：『你拍緊咩戲」』，『唔係，我真係練緊功，我阿爸喺度睇住呀』。」十分爆笑。除了孝順，少皇還是「愛妻號」，當祥哥問少皇平時夜歸會如何遭太太賈曉晨詐型，少皇搞笑回應：「佢唔會抌地嘅，佢揼我咋嘛，我木人樁嚟，我會話：『我畀你打喇』。」談到當年飾演經典角色虛竹，少皇坦言開心又緊張，笑言好抗拒剃頭，並指當時有向「前輩」黃日華請教：「佢話你睇番個小說先啦」、「你千祈唔好睇我以前嘅版本，會影響咗你自己嘅演繹。」華哥認真用心良苦。