區明妙遠赴沖繩拍寫真 7‧19會展舉行簽書會

區明妙（MiuMiu）正式宣布推出個人第二本相集《明》！這本讓粉絲苦等兩年的誠意之作，不僅遠赴日本沖繩取景，更注入了MiuMiu大量的個人心血。雖然拍攝期間遭遇天氣考驗，但最終成品充滿治癒感，展現出她從未曝光的「明亮」魅力，寫真集日前已經開始預集，反應十分熱烈，令MiuMiu感動不已，答應在19日的書展下午4時舉行簽書見面活動。此外，她也會在動漫展現身為粉絲簽名及合照。

原本答應粉絲一年推出一本寫真集，卻因籌備過程的重重障礙，遺憾未能於去年如期面世。對此，MiuMiu坦言當時比任何人都要焦急和著緊。幸好今年在不同單位的邀請下，獲得了專業團隊的強力後盾：「今次每件事都有開會商量點樣做，比上次有舖排、有 backup！而且每樣嘢都有加入自己嘅 idea 同元素。」 除了唯美照片，這本寫真集更承載著MiuMiu的設計夢。書中特別內嵌了一份「秘密武器」——由她第一次嘗試親筆設計、手繪及撰寫的小手帳：「出寫真集一直係我嘅夢想。今年出到真係好開心，希望以後可以每年都出，當作大家陪伴我成長同青春嘅紀錄。」