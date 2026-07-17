任達華食隔離枱魚餅最後埋全單 網民三遇影帝獲請食飯勁驚喜

任達華早前被一名網民在社交網點名「公審」，標題激動寫道《任達華你有冇搞X錯 離X晒譜》，帖文至今已有近2萬人讚好，不少網民更入內留言一齊「公審」任達華。事源，網民與朋友在停車場泊車時，遠遠見到一個熟悉身影，正當二人仍努力確認眼前人是否任達華之際，對方已主動親切比Like，確認其影帝身份。

其後，在升降機大堂再次相遇，網民忍不住對華哥說：「華哥，咁啱我呢幾日翻煲緊《黑社會》。」網民再鼓起勇氣問可否合照，任達華二話不說應承，更即場「樂少」上身，笑住拋出一句：「影相好呀！唔使戴頭盔 釣魚就要帶」，玩轉《黑社會》梁家輝戲中被扑頭劇情。