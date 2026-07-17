Gin Lee曾為連續三年奪銀獎感迷茫 來港15年獲當自己人

Gin Lee（李幸倪）接受新城廣播節目《One Music Corner 壹角樂》主持梁兆輝（Brian）的訪問，回顧出道以來的轉變與心路歷程。Gin Lee透露過去因形象端正、言行舉止一絲不苟，曾被同事形容為「總理夫人」，直到幾年前轉投新唱片公司後，才慢慢學習放鬆，展現自己幽默風趣的一面。
Gin Lee在節目中分享，自己從小到大都是模範生、風紀隊長，習慣背負「要很proper」的形象，甚至一度將「專業」與「正經」劃上等號。她坦言：「我的乖是真的，但我也有調皮的一面。」她感謝同事們鼓勵她放鬆，讓她逐漸能在鏡頭前更自在地展現不同面貌。
來港15年終被當「自己人」
回顧 2010 年來港參加歌唱比賽，2011 年正式推出首張 EP《Here I Come》出道。她認為，馬來西亞多元種族的環境，令其自小練就極強的適應力，能聽懂多種方言，且父母皆為音樂人，因此啟蒙了她的音樂路。她又提到，有很長一段時間，大眾並未將她視為「自己人」，網絡上時常出現「返馬來西亞啦」等留言，曾令她深感困惑。面對排外聲音，她選擇用時間證明，15 年來與香港人經歷同一條時間線，近年她亦到訪不同學校表演，有學生表示其的父母也是歌迷，由此感到真正與大家共同成長。
談及頒獎禮成績，Gin Lee直言曾連續三年奪得女歌手銀獎，期間不禁懷疑「是否一輩子都只能拿銀獎」。她指這份心情並非純粹為獎項，而是想證明自己能否更進一步。最終憑藉團隊努力，連續兩年奪得金獎，對她及粉絲而言都是一大肯定。
職業歌手護聲秘訣
作為專業歌手，Gin Lee 在節目中化身「Miss Gin」，親自傳授聲音保養的心得，強調聲帶健康必須追求「可持續性」。她分享，大家切忌清喉嚨，因為清喉嚨會令聲帶薄弱的肌肉產生劇烈摩擦，導致腫脹、受傷甚至出血，喉嚨不適時應以微力咳出、喝暖水或吃喉糖替代。而日常說話應盡量放輕聲量，因為說話如同舉啞鈴，每一下都在消耗聲帶，她自己也避免到夜店等需要大聲吶喊的場所。
為了減少喉嚨摩擦，她甚至研發出一套獨門的「丹田笑法」，她表示使用丹田、腹肌及頭聲（head voice）發聲，既能表達開心又不傷聲帶。在日常護理上，睡房可放置加濕機防止聲帶乾燥，起步或開聲時則可進行 Humming（哼鳴）或 Bubble （松嘴皮）等溫和拉筋動作。