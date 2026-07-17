Gin Lee曾為連續三年奪銀獎感迷茫 來港15年獲當自己人

Gin Lee來港15年努力追夢，終於獲得大家認同。

Gin Lee（李幸倪）接受新城廣播節目《One Music Corner 壹角樂》主持梁兆輝（Brian）的訪問，回顧出道以來的轉變與心路歷程。Gin Lee透露過去因形象端正、言行舉止一絲不苟，曾被同事形容為「總理夫人」，直到幾年前轉投新唱片公司後，才慢慢學習放鬆，展現自己幽默風趣的一面。 Gin Lee在節目中分享，自己從小到大都是模範生、風紀隊長，習慣背負「要很proper」的形象，甚至一度將「專業」與「正經」劃上等號。她坦言：「我的乖是真的，但我也有調皮的一面。」她感謝同事們鼓勵她放鬆，讓她逐漸能在鏡頭前更自在地展現不同面貌。

Gin Lee接受新城廣播節目《One Music Corner 壹角樂》主持梁兆輝的專訪。

來港15年終被當「自己人」 回顧 2010 年來港參加歌唱比賽，2011 年正式推出首張 EP《Here I Come》出道。她認為，馬來西亞多元種族的環境，令其自小練就極強的適應力，能聽懂多種方言，且父母皆為音樂人，因此啟蒙了她的音樂路。她又提到，有很長一段時間，大眾並未將她視為「自己人」，網絡上時常出現「返馬來西亞啦」等留言，曾令她深感困惑。面對排外聲音，她選擇用時間證明，15 年來與香港人經歷同一條時間線，近年她亦到訪不同學校表演，有學生表示其的父母也是歌迷，由此感到真正與大家共同成長。

談及頒獎禮成績，Gin Lee直言曾連續三年奪得女歌手銀獎，期間不禁懷疑「是否一輩子都只能拿銀獎」。她指這份心情並非純粹為獎項，而是想證明自己能否更進一步。最終憑藉團隊努力，連續兩年奪得金獎，對她及粉絲而言都是一大肯定。

Gin Lee於2011 年推出首張 EP《Here I Come》。