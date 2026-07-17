奧德賽｜開畫日iSQUARE深夜走火警 英皇戲院公布補償安排

戲院方深表遺憾

有觀眾欣賞昨晚9時50分在尖沙咀iSQUARE英皇戲院開場的《奧德賽》IMAX版，當睇到尾聲約最後15分鐘眾主角群戲場面，商場突然響起火警鐘，戲院亦全場開燈，當時正播出羅拔柏迪臣講出台詞「來人把這些乞丐都趕出去！」一幕，而銀幕畫面亦告停下，現場觀衆隨即緊急疏散，從社交網影片見到，事發時火警鐘響起，觀眾均冷靜地離開，從緊急出口往電梯逃離戲院。

消息指，警方稱凌晨零時34分接報，指尖沙咀iSQUARE 英皇戲院在播放電影途中突然響起警鐘及聞到煙味，職員立即通知觀衆離開。檢查後發煙味是在戲院樓下另一層傳出，相信是該樓層的冷氣短路引起，事件中無人受傷。有觀眾之後在社交平台留言，並失望表示：「睇咗兩個半鐘，唔俾我睇埋個尾，唔通要由頭睇多次？」據指，當時觀眾在iSQUARE英皇戲院欣賞《奧德賽》，睇至戲肉竟突然響起火警鐘，有人走火警時在商場嗅到濃烈的煙味。