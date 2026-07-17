袁文傑開工無法見母親最後一面 最想回到《家有囍事》拍攝現場重遇張國榮

藝人袁文傑日前到新城廣播接受李有毅（Ben）及李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，感性談及亡母離世前最後一段路。當年他正忙着開工，電話一個接一個打來，趕去醫院見媽媽一面，再趕回沙頭角拍外景，拍完又急住返醫院，走廊一出𨋢，已見家人面色有異；他遺憾未能見到媽媽最後一面，說時平靜，背後卻難掩傷痛。

袁文傑讀中五時身高已有1.88米，他嘆謂當年讀男校，縱是風頭躉也徒然。面對太太，他笑言「冇有怕」，但說到太太最怕他甚麼，答案竟然是「夜瞓」。太太從事教育工作習慣早睡早起，他自爆最常被提醒早啲瞓，偏偏自己又愛在深夜追劇、睇波，愈夜愈精神。兩人每日講得最多的不是情話，竟是「今晚想食咩？」頗有老夫老妻式生活味。

曾參加TVB訓練班，拍攝了不少卡拉OK碟做男主角，輾轉入了亞視拍劇又唱歌，身為「亞視三雄」之一，袁文傑也有不少台前幕後趣事分享，他自言感恩同事們都很盡力做到最佳效果。袁文傑又回憶講到頭號偶像張國榮（Leslie），表示若有一部時光機，最想回到當年參與拍攝電影《家有囍事》那段日子，他在片中飾演毛舜筠的「家明表哥」，僅以背面出鏡的袁文傑有幸跟Leslie同框，他最希望可以跟偶像Leslie傾偈，亦表示若然可以，最想問Leslie可否與他即場自拍selfie。