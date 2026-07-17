周嘉儀代「天下寵兒」撰文告別馬季 返從化放暑假不求大紅大紫

前TVB新聞主播周嘉儀（Venus）離開主播台後轉投金融界，生活愈見富泰，前年更正式升格做馬主，名下愛駒「天下寵兒」表現一直受關注。向來活躍社交網的她，經常分享愛駒出賽及日常點滴，最近趁馬季煞科，再以愛駒視角寫下感性長文，總結全季高低起跌。

猶如坐過山車

周嘉儀為愛駒回顧，剛過去的一季經歷猶如坐過山車：「今季由開鑼日跑到煞科，季初經過幾場熱身，逐步漸入佳境，到季中又經歷咗一啲低潮樽頸位，轉咗去新環境，到季尾連場上名，高高低低真係好似坐過山車咁。」她指馬匹今季作了多項新嘗試，包括初戰泥地、轉戰快活谷1000米，最終確立快活谷1200米仍是最拿手路程。全季正常出賽頻率下跑足13場，取得「4Q、2P、一個第四」，上名率繼續貼近一半。