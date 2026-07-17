謝玲玲為林孝賢慶生三代同堂 101歲林余寶珠食煙飲酒被封「老頑童奶奶」

現年69歲的名媛謝玲玲與前夫林建岳結婚後移居香港，育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但這30年間她與「前奶奶」余寶珠依然保持密切關係，雙方至今仍以「永遠的奶奶」及「永遠的新抱」相稱。有指謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她投資房地產，將身家愈滾愈大，現時獨居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂。

傳女友遷入九龍塘大宅

謝玲玲日前為長子林孝賢慶祝45歲生日。壽星仔身為麗新集團首席執行官，坐擁百億身家，當日以一頭清爽短髮配搭紅色上衣亮相，相當醒神，盡顯接班人的成熟穩重氣場。謝玲玲同樣身穿紅色裝束，氣質依然，明艷照人，更輕輕搭住兒子膊頭，場面溫馨。影相時，林孝賢亦特意將身體挨向百歲嫲嫲，盡顯孝心。

講到林孝賢的感情動向，有傳他自2022年起跟無綫小花胡美貽低調拍拖，女方一直未有公開認愛，不過，近期有消息指胡美貽已遷出原有將軍澳居所，進駐男友九龍塘獨立屋，更與未來奶奶謝玲玲同住，似乎關係漸趨明朗。