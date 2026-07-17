奧德賽｜Do姐飛英國專訪基斯杜化路蘭 麥迪文湯姆賀倫爆片場秘聞

「Do姐」鄭裕玲早親自飛往英國倫敦，為荷李活神級導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）備受矚目的史詩新片《奧德賽》（The Odyssey）進行海外專訪。 今次訪問陣容極其豪華，Do姐一口氣訪問了導演基斯杜化路蘭，以及麥迪文（Matt Damon）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、湯姆賀倫（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）等片中多位重量級演員。專訪中，眾星大談拍攝這部全IMAX拍攝巨作的艱辛與趣事，更揭開了路蘭鮮為人知的獨特工作習慣！

路蘭極愛香港 《奧德賽》被路蘭形容為「至今最具野心之作」。在接受Do姐訪問時，路蘭透露戲中一幕風暴中船員被海浪沖走的驚險畫面，堅持不用CG特效，而是由特技演員反覆親身上陣嘗試才成功拍出。 當Do姐問到現代人機不離手，路蘭如何尋找靈感時，他笑言自己至今仍不使用智能手機：「我只有一部放在辦公室的舊桌上電腦。當我離開辦公室時，身上是沒有電腦的。這給了我獨立思考的時間。現代社會過度連結，我們反而失去了與自己相處的時間。」路蘭更特別向香港影迷問好，直言非常熱愛香港這個地方，並希望大家會喜歡這部作品。

麥迪文向Do姐爆料 再度與路蘭合作的麥迪文，向Do姐證實了行內流傳「路蘭對劇本極度保密」的傳聞。麥迪文透露當年參演《星際啟示錄》（Interstellar）時，他正在德國拍戲，路蘭竟安排一名年輕助理親自坐飛機將劇本手遞給他。「那時候已經很晚，我說我明早5點要開工需要睡覺，那個助理竟然說：『好，那我等。』麥迪文笑說，該助理在門外守候了一整天，直到他收工並在房間看完劇本，再立刻把劇本收回帶走，因為劇本絕不能離開助理的視線。麥迪文又提到，由於《奧德賽》全片以IMAX拍攝，加上要在冰島、西西里等險要荒野實景拍攝，過程就如一次野外探險，他甚至要穿著草鞋登山，過程極為艱辛。

片場大清早就位 在戲中飾演母子的安妮夏菲維與湯姆賀倫，在戲外一見如故。湯姆表示，自己從路蘭身上學到很多，最佩服對方的野心以及對團隊的信任：「在路蘭的世界，沒有『不可能』這三個字。」安妮夏菲維則向Do姐透露「路蘭式片場」的高效運作：「我們清晨4點或4點半就要起床化妝，7點正，宮殿裡好幾百位演員和工作人員就必須站在自己的位置上就位，7點05分正式開拍，節奏非常緊湊。」由於IMAX的超高清鏡頭會捕捉到所有面部細節，安妮笑稱全組演員幾乎「不化妝」或僅化極薄的透明底妝。