河北彩花曬二百幾萬行頭　一身Chrome Hearts出席活動

日本人氣女星河北彩花17日到台灣，和男星王陽明一同受邀出席藝術與潮流複合空間開幕活動，她一改過往甜美形象，以一身Chrome Hearts（克羅心） 暗黑造型亮相，私下相當喜歡這個潮流品牌的她，被問到有多少收藏，她笑說：「要收藏克羅心這件事情，可能還要更加的努力工作才會有辦法達成。」
用中文向全場打招呼
河北彩花一登場就親切用中文向全場打招呼：「大家好，我是河北彩花，請多多指教！」受訪時她開心表示，這次想都沒想到會受到邀請，覺得相當榮幸。她也提到，雖然平時帶給大家的是甜美的印象，但其實她私下的穿搭都是偏休閒，或是較有個性的風格，所以克羅心是她相當喜歡的品牌。
而她今天身穿的皮背心、皮裙加上配戴的飾品及包包，全身總價高達近千萬新台幣（約242萬港元），河北彩花笑說：「有感覺到重量。」她也透露，自己私下擁有的最貴的單品，正是該品牌的項鍊。平時並沒有特別收藏東西習慣的她也表示，今天參觀完主理人的收藏後，萌生也想試試看的想法。
一個月到台灣一次
河北彩花在月初才因參加「2026 TRE 台北國際紅人展」赴台，時隔約兩周再次到台灣，她分享，每次來都有不同的感受：「像昨天有去了一家平常一個人絕對不會去的餐廳，非常有趣，很好吃！」那是一間有賣豆乾料理的店，一開始看到沒有特別起眼，沒想到品嚐後非常驚艷。
河北彩花透露，自己平均一個月就會到台灣一次，經常在路上被粉絲認出。而近期隨着合作團隊全面調整，她將在下個月初將推出全新系列Vlog，希望帶給粉絲不一樣的內容。除此之外，她表示自己也持續以歌手身分活動，若未來有機會，非常期待能與台灣歌手合作及交流。
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