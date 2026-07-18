河北彩花曬二百幾萬行頭　一身Chrome Hearts出席活動

日本人氣女星河北彩花17日到台灣，和男星王陽明一同受邀出席藝術與潮流複合空間開幕活動，她一改過往甜美形象，以一身Chrome Hearts（克羅心） 暗黑造型亮相，私下相當喜歡這個潮流品牌的她，被問到有多少收藏，她笑說：「要收藏克羅心這件事情，可能還要更加的努力工作才會有辦法達成。」

用中文向全場打招呼

河北彩花一登場就親切用中文向全場打招呼：「大家好，我是河北彩花，請多多指教！」受訪時她開心表示，這次想都沒想到會受到邀請，覺得相當榮幸。她也提到，雖然平時帶給大家的是甜美的印象，但其實她私下的穿搭都是偏休閒，或是較有個性的風格，所以克羅心是她相當喜歡的品牌。